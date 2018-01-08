斯德哥尔摩地铁站外手榴弹爆炸 致一死一伤

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人民网讯 据法新社斯德哥尔摩7日电 ，瑞典首都斯德哥尔摩近郊一处地铁站外当天传出爆炸，造成一名男子死亡与另一女子轻伤，警方表示意外应非恐怖攻击。
瑞典的《快报》（Expressen）和《晚报》（Aftonbladet）指出，引起爆炸的装置疑为一枚手榴弹。警方发言人奥森表示，目前尚言之过早，技术人员仍在检查，没有迹证显示死伤者遭人锁定，也没有证据显示与恐怖主义有关。（老任）
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