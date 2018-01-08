戏弄野象后果严重 印度自拍死亡者激增至60人

人民网讯 据BBC报道，在印度东部的奥里萨邦，越来越多人喜欢跟野象自拍，结果大象生气了，袭击了人，甚至有几个人直接被踩死了。当地林业部门的官员担心类似事故正在呈上升趋势。

去年12月的一天，纳亚克（Jaykrushna Nayak）赶集完回家，半路看到了一头他们村里的象被很多人围着，那些人一边戏弄大象一边拍照。纳亚克加入了人群，并试着跟大象自拍。在这个过程中，大象被激怒了，用象鼻卷起纳亚克并碾死了他。"很多人目睹了全程，但没有人可以救他，"他的儿子说，其他人都成功逃离了，但他的父亲却没有。

去年9月，也是在奥里萨邦，发生了一起类似的事件。一名叫巴提（Ashok Bharati）的保安试图与大象自拍，但因靠得太近而被大象杀害。路人拍下的视频显示，巴提靠大象越来越近，结果大象突然攻击了他。也有试图跟大象自拍逃亡成功的，虽然保住了命，但受伤严重。一名工程专业的学生纳亚克(Abhisekh Nayak)也是试图跟大象自拍，但大象刺伤了他，之后他被紧急送往了医院。六个月后，纳亚克还是未能痊愈。他的脖子和肚子因受伤严重还在接受治疗。

"这个地区有很多大象攻击人的事件，但只有很少几起被报道。"野生动物学家莫汉蒂(Biswajit Mohanty)说。奥里萨邦政府已经开始重视这个问题了。该地区的野生动物首席看护人特里帕蒂(Sandeep Tripathy)称，他们正计划在一些事故多发地组织一些模拟演练，以提高人们的防护意识，并警告人们不要离野生大象太近。

奥里萨邦政府数据显示，迄今已有60人被大象攻击身亡。其中有多少人是因为自拍而死目前还不清楚，但是官方担心，由于狂热的自拍潮流，将来死亡人数可能会继续上升。（老任）

(责编：王欲然、杨牧)