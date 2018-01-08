日本成人年龄或下调为18岁  同时引发担忧

人民网东京1月8日电（许永新）今天是日本成人节，也是公休日，日本各地都会举办成人节庆祝仪式，年满20岁的青年男女将欢度自己的节日。

成人有两层含义：一是指身体与精神上成熟；二是指可以独立实施法律行为。日本现行民法规定“年满20岁为成年”，该法是在1896年制定的，已有120年以上的历史。其中有一个有趣的规定，即使不满20岁，只要结婚便被视为成年人，称作“婚姻成年拟制”。但这仅限于私法上的法律行为，饮酒、吸烟、选举权等公法上的行为，需要遵守相关法律规定。

日本法务省的调查资料显示，在187个有成人年龄统计数据的国家和地区中，成人年龄为18岁（含16岁与17岁）的国家和地区为141个，像日本这样将成人年龄定为20岁的国家属于少数。

日本注意到这个问题后，首先对《公职选举法》进行了修改。2015年6月，日本国会通过了《公职选举法》修正案，将选举投票年龄从20岁下调到18岁，并在2016年举行的参议院选举中首次实施。此后，修改成人年龄一事便被提上了政府的议事日程。

据《朝日新闻》报道，日本政府决定在本月22日开始的通常国会上提交民法修正案，计划将成人年龄下调到18岁。但这也引发不少担忧，据《每日新闻》报道，日本教育界担心在高中3年级成年后，会参与赛马、赛艇等公办赌博，如果同时允许饮酒与吸烟的话，将会妨碍青少年健康成长，辅导学生也将变得困难起来。《每日新闻》指出，年轻人还需要认识到成年带来的风险及责任，其中最主要的是合约问题，因为无需家长同意便可办理贷款及信用卡等，如何保护18及19岁的年轻人免遭不良企业侵害便成为一个课题。此外，少年法的适用年龄是否也将下调，也需要进行讨论。

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