买咖啡可能得自带杯子了  英国议员呼吁征收“拿铁税”

人民网伦敦1月8日电 据英国广播公司报道，英国环境审计委员会的一份报告建议，通过税收来改善英国的回收和再处理设施。即对一次性咖啡杯征收25便士的“拿铁税”，并且到2023年前，如果无法实现全部回收，应该完全禁 止一次性纸杯的使用。

环境审计委员会主席Mary Creagh议员说，英国每年扔掉25亿个一次性咖啡杯，这个数量足以环绕地球五圈半，而对此几乎没有任何的回收利用，咖啡杯的生产商和经销商都没有采取行动来纠正这种情况。英国的咖啡店市场还在迅速扩张，我们需要启动一个回收革命。

但是这个建议受到了纸杯厂商的反对。纸杯联盟的麦克·特纳（Mike Turner）说，纸杯是外带饮料最可持续和安全的解决方案。厂家也在致力于提高回收利用率。征税并不会解决乱扔垃圾的问题，反而可能伤害消费者，影响已经颇有压力的商业街店铺。

建议征税的议员表示，虽然一些咖啡店为自带杯子的顾客提供折扣，但只有1％到2％的咖啡饮用者会积极回应。依据以往对塑料袋收费成功的经验，对消费者而言，强制性的征收费用可能比奖励措施更加管用。

业内人士表示，一次性咖啡杯在技术上是可回收利用的，但目前大多数无法实现的原因是因为英国只有三个可以将纸杯和塑料部件分开回收利用的设备。

征收“拿铁税”的建议受到环保人士的欢迎。英国绿色和平组织的菲奥娜·尼科尔斯（Fiona Nicholls）表示问题已经越来越严重。

英国咖啡协会的人士虽然对报告提出的问题表示欢迎，但认为征税并不是解决方案。费用很有可能转嫁到消费者身上，这是不公平的。行业应该继续关注其他环境问题，如减少用水量，减少碳排放，将废弃的咖啡渣转化为生物燃料等。（璗译）

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