英国新车销售6年来首降

人民网伦敦1月8日电 据英国行业机构汽车制造商和贸易商协会（SMMT）的数据，去年共有约250万辆汽车注册，比2016年下降了5.6％，新车销售六年来首次出现下滑。柴油车需求下降了近五分之一，销售额下降了17％，主要是缘于税收的增加和对污染的担忧。

据英国广播公司报道，SMMT首席执行官霍伊斯（Mike Hawes）预计，今年汽车销量将继续下滑，大概降幅在5％至7％。

不过这些数字是初步统计的，最终数字将在稍后公布。

霍伊斯认为商业和消费者信心的下降造成了销售下滑，但他同时指出，去年是在两个创纪录的销售额之后，在大背景之下，仍然算是十年中第三好的一年，也是有史以来最好的第六年。

去年十一月的英国新财政预算案发布，十二月份的柴油车销量下降了近三分之一。

霍伊斯表示，对许多司机来说，柴油车仍然是“最好的选择，因为他们可以节省大量的金钱，而且二氧化碳的排放确实较低”。

另外，虽然电动汽车被视为未来趋势，但目前仍占总销售额的很小比例。（璗译）

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