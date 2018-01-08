英国一超市将不再向16岁以下顾客销售功能饮料

人民网伦敦1月8日电 英国连锁超市维特罗斯（Waitrose）宣布将不再向16岁以下的儿童出售高咖啡因含量的饮料。
据英国广播公司报道，该超市表示，从3月5日起，顾客购买咖啡因含量超过150毫克/升的饮料，将被要求出示年龄证明。
维特罗斯表示，该决定是基于现有的行业标签准则——任何每升含有超过150毫克咖啡因的软饮料都属于高咖啡因含量，不建议儿童饮用。
维特罗斯技术和企业社会责任总监Simon Moore说：“作为一个负责任的零售商，我们希望按照标签指导销售这些产品。我们选择采取积极的行动，特别是考虑到这些饮料在16岁以下消费时引起的广泛关注。”
根据英国公共健康研究中心的研究，英国的年轻人是欧洲能量饮料消费最高的国家之一。
维特罗斯的决定受到了健康和教育团体的欢迎。英国教师工会NASUWT调查表明，十分之一的教师认为能量饮料是造成学生行为不佳的一个关键原因。（璗译）
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】