英国一超市将不再向16岁以下顾客销售功能饮料

人民网伦敦1月8日电 英国连锁超市维特罗斯（Waitrose）宣布将不再向16岁以下的儿童出售高咖啡因含量的饮料。

据英国广播公司报道，该超市表示，从3月5日起，顾客购买咖啡因含量超过150毫克/升的饮料，将被要求出示年龄证明。

维特罗斯表示，该决定是基于现有的行业标签准则——任何每升含有超过150毫克咖啡因的软饮料都属于高咖啡因含量，不建议儿童饮用。

维特罗斯技术和企业社会责任总监Simon Moore说：“作为一个负责任的零售商，我们希望按照标签指导销售这些产品。我们选择采取积极的行动，特别是考虑到这些饮料在16岁以下消费时引起的广泛关注。”

根据英国公共健康研究中心的研究，英国的年轻人是欧洲能量饮料消费最高的国家之一。

维特罗斯的决定受到了健康和教育团体的欢迎。英国教师工会NASUWT调查表明，十分之一的教师认为能量饮料是造成学生行为不佳的一个关键原因。（璗译）

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