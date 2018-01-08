中国“创新力”助推非洲经济转型

新华社内罗毕电 （记者金正、卢朵宝）肯尼亚非洲经济研究所执行所长莱玛·森贝特日前表示，中国“创新力”的提升正在帮助非洲国家实现经济转型，中非在创新领域的合作值得期待。

森贝特在接受新华社记者采访时说，“中国制造”正在向“中国智造”转变，中国创新投入力度持续加大，创新环境不断优化，中国企业在创新方面进步明显。

森贝特说，中国经济的创新发展也对非洲国家有着积极影响。非洲需要提高科技水平，实现创新发展，而越来越多的中国科技企业开始投身科技尚不发达的非洲大陆。中国正在抓住非洲实现创新发展的机遇，中非在创新领域的合作值得期待。

非洲专家还对中国在生态文明建设方面的努力予以肯定。肯尼亚内罗毕美国国际关系大学教授马查理亚·穆内内对记者说，近40年的改革开放带来了中国经济的飞速发展，但与此同时也给环境和资源带来了压力。中国已经意识到生态环境对于经济社会发展的重要性。中国的实践证明，增加清洁高效能源比重、提高能源利用效率等措施不仅为经济发展提供新的增长点，还有利于促进经济社会转型升级。

穆内内说，中国提出要推动高质量发展，这是适应新时代的经济发展要求，可以有效应对经济发展与资源环境之间的矛盾，从而实现自然、经济与社会的可持续发展。

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