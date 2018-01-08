中国和利比里亚开展武术交流活动

据新华社阿布贾1月7日电 （记者张保平、陈俊名）蒙罗维亚消息：中国驻利比里亚大使馆6日在蒙罗维亚中利武术学校举办“中利武术交流活动”，中利各界代表约2000人出席活动，中国第五支驻利维和警察防暴队、利比里亚大学孔子学院和利国家武术协会应邀进行了武术交流和表演。

中国驻利比里亚大使张越说，武术交流是中利传统文化交流的重要组成部分，希望中利两国今后能开展更多这样的活动，不断深化两国人民的交流，促进两国关系的发展。

利比里亚总统代表、总统事务国务部长西尔维斯特·格里格斯比在活动中致辞，对中国防暴队为维护利和平与稳定及当地执法能力重建所作出的贡献致以诚挚的谢意。

中国第五支驻利维和警察防暴队由广西公安边防总队独立组建。自2017年3月11日进入任务区以来，防暴队忠诚履行维和使命，圆满完成多项维和任务，并多次与当地社区开展友好交流活动，获得联合国驻利比里亚特派团、利比里亚政府的好评。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 22 版）

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