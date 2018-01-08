泰国助推中小企业“强起来”

泰国政府近日表示，为进一步巩固和加强中小企业的实力，将开设信贷服务中心，开通“1357信贷热线”解答各类有关政府向企业提供信贷服务的咨询，同时计划修改法律和出台措施支持各企业发展成为智慧企业，以提高泰国企业的国际竞争力。

泰国总理府发言人汕森表示，过去政府曾出台措施促进中小企业发展，尤其是资金支持项目，例如中小企业发展基金，预算为200亿泰铢（1美元约合31泰铢），复苏基金预算20亿泰铢。中小企业家可能还不理解各个项目的细节和条款，因此政府开设热线，解答企业家对信贷项目的疑问。

中小企业是推动泰国经济成长的主要动力。目前，泰国中小企业数量超过300万家，在国内经营者总量中占比高达99%，而且还持续呈现增长趋势。而中小企业的就业人数超过1100万人，占全国就业总数的78%。

泰国中小企业促进委员会主任素挽猜表示，2017年第三季度数据显示，中小企业的总产值增长5.3%，使中小企业贡献了GDP总值的42.6%。为了进一步促进中小企业的发展，中小企业促进委员会将以“扶助泰国SME迈向未来”为主题，推出三大政策推动泰国中小企业成长，分别为转型、国际化、扩展企业网络，通过民营企业及官方的合作，全力扶助中小企业发展。具体措施包括，2018财政年度将拨出12.2亿泰铢的预算，计划扶助超过27万家中小企业，并且协助10万项商品提升质量，提升产品附加值，促进国家经济发展。

泰国《经济基础报》总编辑差瓦对本报记者表示，泰国中小企业发展进入以消费者导向为基础进行生产的信息时代新阶段。此次政府设立信贷热线，有助于企业获得足够的周转资金，运用创新技术，提高产品和服务价值，以增强在国际市场的竞争力。

泰国人猜武开办公司已经10多年，公司主要向汽车制造厂销售各类塑料管线，是典型的小企业。猜武告诉记者，过去虽然政府比较重视基础和服务设施建设，对中小企业行政干预较少，企业发展环境良好，但苦于资金不足，公司一般不会库存产品，供货时需要周期，影响效率。这次政府设立信贷热线，他将尝试借此寻求更多的资金来源，以促进企业发展。

近年来，泰国的中小企业发展迅速，政府将中小企业发展作为发展经济的首要力量，极力支持国民创业，鼓励开办中小企业，并为其提供包括广告、资金、设施和市场等方面的服务。泰国政府制定了中小企业发展纲要，并在弱化政府干预、强化私营部门、制定相关法规等方面为中小企业发展创造良好外部环境。此外，还有小企业信用担保公司、投资促进委员会、中小企业发展研究院等相关机构和组织，在贷款、投资、培训等方面为中小企业提供支持和服务。

汕森表示，如果泰国中小企业强大起来，将对泰国总体经济起到积极作用。政府为此准备修改法律和出台金融、税收相关政策，持续支持中小企业发展，例如让企业集资更加容易、企业可将实际研发支出抵扣企业所得税、降低企业所得税税率等。（记者 孙广勇）

（本报曼谷1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 22 版）

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