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第三十五届全日本中文演讲大赛在东京举行

2018年01月08日08:55  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社东京1月7日电  （记者邓敏）由日中友好协会举办的第三十五届全日本中文演讲大赛7日在东京举行，日本各地中文演讲比赛的30余名优胜选手参加了比赛。

　　比赛分为高中、大学、社会人士以及朗诵四个组。神户市外国语大学的山本果步获得大学组第一名；来自东京的选手太田奈绪未获得了社会人士组第一名；朗诵组第一名由牛久高中高三学生山田简妮菲梓帆获得。各组的获奖选手获得了由主办方颁发的奖状。全日空航空公司向各组的第一名提供了前往中国的机票。

　　本届比赛评委、东洋大学经济学部教授续三义在接受新华社记者采访时表示，本次参赛选手的汉语水平很高，难分高低。在演讲内容方面，突破了过去仅限于旅行、学习、见闻等方面的内容，开始涉及哲学、人生、反战等领域。

　　全日本中文演讲大赛始于1983年。今年的大赛得到了中国教育部、中国驻日使馆等大力支持。日本外务省、文部科学省以及日本广播协会等日方单位也给予了支持。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月08日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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