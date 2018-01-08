全球经济向好是深化改革良机（经济透视）

在过去的2017年，中国经济积聚了力量。

有两个因素推动了中国经济的增长。一个是出口增加，这得益于全球贸易的回暖；另一个是内需旺盛，这主要由就业形势良好和收入增加所致。

去年1—9月，中国新增就业岗位近1100万，高于2016年同期的近1070万。城乡居民收入继续增长，增速再次超过经济增速。这意味着，更多的收入到了消费者手中，而不是投资者手中，增强了向消费主导型增长方式转型的动能。

在去年有利的国内外经济环境中，中国政府在推进重要改革方面取得了实质性进展，包括去产能和更好地执行环境标准，实施了财政和金融改革以遏制金融部门的风险。

如果说2017年中国经济的特点是经济韧性和改革动能增强，那么，今年将会怎样？根据世界银行的预测，2018年中国经济增长6.4%，居民消费将继续发挥对经济的推动作用。但是，某些重要政策，如继续推进经济结构调整和控制信贷增长的努力，可能会抑制投资的增长。

短期增速小幅放缓，有助于中国经济避免以后更大的痛苦。例如，债务水平过高意味着未来付息负担过重，有可能降低企业投资和成长的积极性。所以，把控制债务积累作为政府的一项关键优先工作是正确的。由于采取了有力的政策和监管措施，信贷增长去年开始减速，但债务增长速度仍明显高于国内生产总值增速。

未来中国如何延续强健和包容性增长？让所有人分享增长成果不仅是世界银行的目标，也是去年10月召开的中共十九大强调的目标。政府的政策议程把重点放在提升经济增长的质量而不是数量上，非常令人鼓舞。

其中，一项改革是改善地方政府财政，从而持续推进中国财政体制的现代化。实施预算改革的成功，将有助于应对巨额债务的挑战，也能使可用的投资资源配置到生产性用途上。另一项是养老体制改革，过去采取的政策有效地将参保率提高到按国际标准衡量较高的水平上。然而，养老保险关系往往很难异地转移。多数人的养老保险也不够支付生活费用。包括这些问题在内的其他相关问题，政府决策者们都很清楚。建立更可持续的养老保险制度，可以减少未来收入的不确定性，降低居民储蓄率。

新年伊始，世界银行预计今年世界经济状况将继续保持良好态势。过去几年一直不明朗的全球经济，如今已走上稳步复苏之路，这为中国政府提供了一个加快改革步伐的良机。

（作者为世界银行高级经济学家）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)