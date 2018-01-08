反性侵浪潮震撼美国社会良心（环球走笔）

今年1月1日，美国《纽约时报》以整版广告为一场名为“时间到了”的行动背书，有数据，有说明，有呼吁，还有具体行动计划，将募集基金，为受到性侵犯或性骚扰的男女提供法律援助，号召好莱坞明星们在今年的金球奖颁奖典礼上穿着黑衣。

“时间到了”行动由好莱坞300多名知名女演员、编剧、导演、制片人以及娱乐界高管联合发起。这是继社交媒体发起“我也是”行动之后又一惊人之举，进一步提升美国各界对性侵问题的关注度。自去年12月初至今，“时间到了”已募集到1300万美元，捐款者包括知名演员及娱乐公司。

刚刚过去的2017年，与女性相关的话题是美国报刊、电视和社交媒体上的大热门，而性丑闻话题尤甚。中枪倒下的多为各界大佬，来自政商界、娱乐圈、音乐界、传媒领域。

在娱乐圈，《纸牌屋》主角扮演者凯文·史派西，被曝“男女通吃”；好莱坞制片人哈维·韦恩斯坦的性丑闻则像雪球般越滚越大。讽刺的是，正当韦恩斯坦四处骚扰女性时，其公司却正在发行《猎场》这样反映大学校园性侵的影片。正如有媒体指出的那样，好莱坞充斥着太多的道貌岸然，许多人以“道德捍卫者”自居，却干着不可告人的勾当。究其缘由，则是后面有“强大的后盾”与“凶悍的律师”。

政界最新典型案例，当属阿拉巴马州补选参议员的共和党人罗伊·穆尔。虽然阿拉巴马历来是由共和党把持的“深红州”，但他还是以1.5个百分点之差输给民主党对手道格·琼斯。穆尔的失手，使得联邦参议院共和党与民主党议员数从52∶48变成51∶49，仅剩两票优势。而让此君败走麦城的正是性侵指控。

经过“我也是”“时间到了”等行动的助推，媒体又不惜篇幅穷追深挖，不少好莱坞当红明星、政界要人坦承“我也是”，越来越多的受害者倒出往昔旧事，指控对象从知名乐团指挥、餐饮旅馆连锁巨头老板到福特汽车公司的中层管理人员，大有风声鹤唳之势。

难怪美国韦氏词典日前将“女权主义”评为2017年度词汇。据统计，过去一年，韦氏词典在线网站上，“女权主义”一词的搜索量比2016年增加了七成，并在年内多起事件后出现搜索量激增的情况。5位女性“打破沉默者”成为《时代》杂志封面人物，更让热搜现象有了现实注解。

2017年，从年初的百万妇女大游行到年末性丑闻事件不断曝光，让美国民众对女性话题的关注度不断升温，对女性地位的讨论也不断升温。受到性侵的女性敢于摆脱心理阴霾，更多具有政治抱负的女性则开始参选，出现了以往少有的女性参政潮。据美国罗格斯大学美国女性政治中心统计，2017年至少有79名女性或决定或慎重考虑参选州长，这一数字已比4年前翻了一番。

有美国媒体评论指出，“我也是”“时间到了”等行动的兴起，还只是女性“平权运动”的开始，将会不断持续。有人将这种现象的出现归咎于2016年总统选战议题倾斜，女性话题突出，选战娱乐化、污名化，有人认为这是对美国社会女性不够平等的一种反抗，也是对当前美国社会的一种声讨与调整。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)