阿富汗安全部队打死20名“伊斯兰国”武装分子

新华社喀布尔1月6日电 （记者代贺、蒋超）据阿富汗媒体6日报道，阿安全部队日前在东部拉格曼省对极端组织“伊斯兰国”目标实施清剿行动，打死至少20名武装分子。
阿富汗哈马新闻社当天援引军方声明说，此次清剿行动5日在拉格曼省北部阿林加尔地区展开，被打死的武装分子中有两人已确认是“伊斯兰国”在当地的主要指挥官。
声明说，“伊斯兰国”的一处据点也在这次清剿行动中被摧毁。
据报道，随着极端组织向拉格曼省不断渗透，当地安全形势有恶化的迹象。上周，3名武装分子在与阿富汗安全部队交火中被击毙。
据当地政府此前公布的消息，拉格曼省首府米特拉姆去年12月28日曾发生一起爆炸袭击，造成包括儿童在内至少2人死亡、7人受伤。
《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】