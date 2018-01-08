阿富汗安全部队打死20名“伊斯兰国”武装分子

新华社喀布尔1月6日电 （记者代贺、蒋超）据阿富汗媒体6日报道，阿安全部队日前在东部拉格曼省对极端组织“伊斯兰国”目标实施清剿行动，打死至少20名武装分子。

阿富汗哈马新闻社当天援引军方声明说，此次清剿行动5日在拉格曼省北部阿林加尔地区展开，被打死的武装分子中有两人已确认是“伊斯兰国”在当地的主要指挥官。

声明说，“伊斯兰国”的一处据点也在这次清剿行动中被摧毁。

据报道，随着极端组织向拉格曼省不断渗透，当地安全形势有恶化的迹象。上周，3名武装分子在与阿富汗安全部队交火中被击毙。

据当地政府此前公布的消息，拉格曼省首府米特拉姆去年12月28日曾发生一起爆炸袭击，造成包括儿童在内至少2人死亡、7人受伤。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)