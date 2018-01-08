也门人道主义危机愈演愈烈

世界卫生组织、世界粮食计划署和联合国儿童基金会日前发布联合声明强调，也门经历了1000天的战争，酿成了“世界上最严重的人道主义危机”，呼吁冲突各方允许人道主义物资进入也门境内，并放下武器，尽早结束冲突。

根据联合国发布的最新数据，迄今已有近9000人在也门内战中死亡，5万多人受伤，2000多万民众急需人道主义援助。此外，仅仅去年4月，战争、饥荒、灾害引发的霍乱疫情又夺走了2000多条生命。联合声明强调，愈演愈烈的人道主义危机“吞噬了整个也门”，使这个国家几近瘫痪，这里的饥饿状态“前所未有”，残酷的暴力迫使成千上万家庭离开自己的家园，儿童被招募入伍，很多医院和学校被炸毁。

联合声明特别提到，也门约75%的居民迫切需要医疗救助，其中包括1130万儿童。此外，内战导致至少60%的也门人生活在粮食不安全的环境中，1600万人无法获得清洁用水和适当的卫生设施。联合声明还指出，“死伤数字仅反映了我们所知道的情况，事实上，局势可能更糟。”

中东媒体分析称，也门人道主义灾难源于该国复杂动荡的局势和不断升级的冲突，也门已经成为地区大国博弈的棋子。

2014年9月，盘踞在也门北部的胡塞武装一路南下，攻占该国首都萨那，并继续向南进攻，占领了也门半壁江山，总统哈迪前往沙特避难，但哈迪的支持者与地方武装力量“南方运动”联手对抗胡塞武装，也门陷入全面内战。雪上加霜的是，除了这两派武装对峙，基地组织半岛分支机构和极端组织“伊斯兰国”也分别卷入，这使也门局势更加血腥复杂，进一步加剧了该国的人道主义危机。

据报道，胡塞武装组织属于什叶派，美国指责其得到伊朗的多方支持，哈迪的支持者及“南方运动”属于逊尼派，得到沙特的相助。美方称伊朗一直明里暗里鼎力资助胡塞组织，沙特则从2015年起，领导阿拉伯多国联军正式介入也门国内战事，空袭胡塞武装组织。“代理人战争”使人们看不到也门人道主义危机的尽头。

然而，也门内战正在成为“被遗忘的新闻”，国际媒体对其关注度不高。英国《独立报》评论说：“媒体已经不再发声，也门战争对外部世界来说基本成了看不见的战争。”值得注意的是，与战争中大量难民流亡邻国或欧洲国家的叙利亚不同，在严密的封锁下，也门难民根本没有逃离的渠道。

在阿拉伯语中，也门是“幸福之地”的意思，今天的也门却与“幸福”渐行渐远。世界卫生组织等机构的联合声明，表达了人们希望也门早日结束内战、恢复正常生活的心声。（记者 黄培昭）

（本报开罗1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）

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