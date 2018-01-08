菲律宾收紧因公出国政策

日前，菲律宾总统发言人哈里·洛克在达沃市举行的新闻发布会上宣布，菲律宾海事工业局局长马西亚尔·阿马罗因过多公务出访被革职。阿马罗也成为菲律宾总统府发布官员出国新规后第一位落马的官员。

根据菲律宾政府近日发布的这份新规，菲政府官员及国企雇员出国将受到更加严格的管理。在公务员因公出国方面，他们必须先向所在单位提交申请，通过对出行目的、预算经费、出访效果等方面的评估。公务员在事后还必须执行报告制度：官员及雇员在回国30天内，需向其单位提交本人出席国际会议、出国调研或执行其他任务的报告，而代表国家出席国际性会议的代表团，需在回国30天内向外交部提交报告。相关机构负责人每季度末应向总统府报告当期出国人员情况，包括出国总花费及是否遵守相关标准等详细信息。即使是因私出国，约束也更加严苛。菲律宾总统府相关负责人对媒体表示，违反出国规定的公务员将面临不同程度的行政处罚，严重的还会被追究刑事责任，其主管领导也可能负相应责任。

制定官员出国新规是菲总统杜特尔特兑现竞选承诺、打造廉洁政府的新举措。杜特尔特自上台以来一直展现高压反腐姿态。他于2016年8月成立了24小时公民投诉热线，在1年时间里收到约3.1万份投诉，其中2.7万份被转交给相关机构。2017年10月他宣布在总统办公室下成立反腐败委员会。该委员会不仅有权调查行政部门中总统任命官员所涉贪腐指控，还能对总统任命的军警官员和政府下属企业管理人员进行生活作风问题调查。

腐败是菲律宾政坛的一大顽疾。菲律宾此前多任总统都被腐败丑闻困扰，反腐也成为历届总统竞选时的口号。值得注意的是，在加强官员出国管理问题上，菲律宾前几届政府都出台过相关规定，结果“雷声大、雨点小”。《菲律宾星报》专栏作家感叹，“菲律宾腐败文化已经根深蒂固，单靠强人政治也许还不足以遏制贪腐之风”。据报道，菲律宾政府内部不乏被控舞弊的官员，比如国防部民防办公室副主任尼卡诺·法尔顿曾任海关局长，目前被控涉嫌参与一起毒品走私案件，案件还在审理之中。（记者 俞懿春）

（本报曼谷1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）

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