中法关系三大特质给人启示（望海楼）

1月8日至10日，法国总统马克龙应习近平主席邀请对中国进行国事访问，成为中国贯彻十九大精神开局之年接待的首位外国元首，中法关系面临新的历史发展机遇。

法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，中法建交对世界格局产生了深远影响。中法关系长期走在中国同西方大国关系前列，近年来更加成熟稳定和富有活力。中法关系何以独树一帜，三大特质给人启示。

一是独立自主、政治互信。独立自主是中华民族和法兰西民族的共有禀赋。建交50多年来，中法历代领导人总能“不畏浮云遮望眼”，从战略和长远角度看待和处理双边关系，坚持不懈进行超越集团对抗、求同存异、互利共赢的探索和实践。两国率先建立全面伙伴关系、全面战略伙伴关系，率先开展战略对话、互办大型文化主题年、互设文化中心，成为东西方文明和谐相处、大国间互尊互信、共赢发展的典范。源自独立自主的政治互信确保两国牢牢把握前进方向，这是中法关系的核心特质和两国长期交往积累的宝贵财富，值得珍视、继承和发扬。

二是敢为人先、互利共赢。中法都是古老而常新的文明，有着兼容并包、创新变革的精神共鸣。法国是第一个同中国开展民用核能合作、第一个同中国签订航空运输协定的西方国家，是最早开展对华投资的西方国家之一。2014年3月，习近平主席对法国进行历史性访问，开创紧密持久的中法全面战略伙伴关系新时代。中法合作全面提速，向企业全产业链合作、联合研发制造和共同开拓第三方市场的更高阶段迈进。双方正积极对接《中国制造2025》和法国未来工业计划，大力拓展在可持续发展、金融、农业食品、创新等新兴领域合作，探讨“一带一路”具体合作模式，打造更加紧密互惠的伙伴关系，继续引领中西方合作，为世界经济可持续发展、国际产业升级贡献“中法方案”。

三是责任担当、计天下利。中法两国都有“家国天下”的情怀，同为联合国安理会常任理事国，对国际事务具有重要影响，对涉及人类命运的重大问题负有共同责任。有着大国地位自觉的中法两国在推动世界多极化、经济全球化、文明多样性、国际关系民主化等方面立场高度契合。从反霸到打恐，从核不扩散到促成《巴黎协定》，从捍卫以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序到推动国际货币基金组织改革，两国携手弘扬多边主义、推动解决热点问题、应对全球挑战、完善全球治理，共担维护世界和平、促进共同发展的大义。中国一向重视法国作为欧盟创始成员国和核心大国发挥的重要作用，始终支持欧洲一体化进程，希望同法国一道，继续推动中欧四大伙伴关系建设，促进中欧、亚欧共同繁荣。

实践证明，中法两国没有根本利害冲突，没有历史包袱，有的是两大文明相互欣赏、相互吸引的惺惺相惜，有的是独立自主、敢为人先、责任担当的精神共鸣，有的是政治互信、互利共赢、为全球谋福祉的战略契合。马克龙总统重视发展对华关系，同习近平主席两次通话，并在二十国集团领导人汉堡峰会期间成功举行首次会晤。不久前，马克龙偕夫人专程到位于法国中部的博瓦勒动物园看望中法熊猫宝宝“圆梦”，表示对中国“友好且具有战略意义的”访问将翻开“两国关系历史新篇章”。

戴高乐将军曾指出“法国如果不伟大就不成其为法国”。法兰西民族的大国梦想同中华民族伟大复兴的中国梦是相通的，中法两国共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来的追求是相同的。我们有理由相信，勇于逐梦的中法两国携手同行，一定会圆梦新时代，开拓新未来。

（作者为国际问题观察员）

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