美华裔花滑小将表现亮眼

18岁的陈巍，生于犹他州盐湖城。在2017年美国花样滑冰锦标赛上，陈巍以5个超高难度的四周跳成为美国锦标赛举办50多年来最年轻的男子冠军。陈巍现为美国花样滑冰国家队队员。官子俊摄

据美国中文网2018年1月3日报道，2018全球体育界即将迎来一大盛事，韩国平昌冬奥会定于当地时间2月9日至25日举办。其中有一项赛事格外引人注目，那就是华裔传统强项花样滑冰。

作为滑冰与舞蹈的结合，花样滑冰一直被视为最具观赏性的冬奥会竞赛项目，又被称作“冰上芭蕾”。在这项比赛中，美籍华裔之光关颖珊曾获奖无数。不过，新生代的华裔花滑小将们正在崛起。现在的美国花样滑冰国家队中就有不少华裔身影，女单陈楷雯和男单陈巍更是引人注目。

这些华裔小将们是否可获殊荣代表美国出征平昌冬奥会，继续为冲击关颖珊未竟的梦想而战？正在火热进行中的2018年美国花滑锦标赛很快将给出答案。

2018年美国花滑锦标赛于当地时间2017年12月29日在加州圣何塞揭幕，赛事持续一周。美国花样滑冰锦标赛主要包含4个单项：男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞。这项赛事被视作2018年平昌冬奥会美国队资格大考。

据此前赛事决出的结果，美国队本次在男单、女单和双人方面各有三个参赛名额，冰舞则只有一个参赛名额。本届锦标赛的结果将会为美国队出征人选最终定锤。其中，华裔主力军在国际赛场上的表现功不可没。2017年的世界锦标赛上，女单陈楷雯顶住压力获得第四名，成为美国队最好成绩。男单陈巍在世界花滑大奖赛上虽然出现失误，但依然以微弱优势获得冠军。

除了陈楷雯和陈巍外，同样身为美国花滑国家队队员的女单张圆圆和男单周知方，在本次花滑锦标赛中的表现也值得关注。

除了奥运会参赛资格的争夺外，本次美国花滑锦标赛的赛程之下，还有各个不同级别的比赛。作为开场赛，少年组比赛中也有不少华裔未来之星亮相。

在2017年12月29日结束的少年组组别的比赛中，华裔小将们也斩获了不俗的战绩。尤其是在双人滑比赛当中，更是在亚军和季军组合中双双出现了华裔的身影。

花滑一直是美国华裔的传统优势项目，在随后进行的数场稍高级别比赛中，华裔的成绩更令人可喜。预计在接下来的数场比赛中，将有更多华裔选手获得佳绩。

此外，华裔小将们在本次花滑锦标赛中取得成绩不仅是他们自己的荣耀，也是华裔父母的荣耀。在美国，要培养一个花滑明星，华裔父母要付出巨大心血。

目前少年组级别一个花滑参赛选手每年的滑冰相关开销至少两万美元。

不同于中国、俄罗斯等国家培养的花滑运动体制，美国花滑运动员在真正成名之前的很长时间都由家庭自主培养。这不仅要求花滑运动员的父母投入大量的时间和精力，还意味着巨大的经济开销和支出。

（据中国侨网）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)