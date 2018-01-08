来缅甸，看世界最长的柚木桥（海客游）

乌本桥又被称为“爱情桥”，因其美好的寓意吸引了世界各国的游客。

为了到达彼岸，人类建造了各式各样的桥。石桥、竹桥、砖桥、藤桥、铁桥、玻璃桥、溜索桥……而在缅甸，则有一座世界上最长的柚木桥——乌本桥。

位于缅甸曼德勒市的乌本桥是当地颇负盛名的旅游胜地。乌本桥一带本是低洼之地，雨季湖水上涨，湖滨成为泽国。为解决当地交通困难，1851年，缅甸敏东王特意下令修建此桥。为使桥梁不至腐朽，便用了珍贵的柚木来建造，从而具有了百年不朽的品质。

乌本桥长达1200米，其桥墩、桥梁、桥板皆为柚木。乌本桥以“之”字形跨越湖面，这样的设计可以减缓雨季时大水对桥的强力冲击。1086根实心柚木矗立在清澈的湖水中，湖水泛起的涟漪拉长了柚木的倒影，显得桥体分外修长。行走于桥上的人们摩肩接踵，脚步轻盈悠缓，透过脚下错落有致的柚木，可以清晰地看到湖水，甚至水中的水草和鱼儿。

乌本桥没有围栏，无论是桥上的人，还是远观桥的人，都可以彼此一览无余。正如卞之琳在诗中所言：你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。每一个行人，都是这风景的一部分。乌本桥的桥头、桥中和桥尾分别有6座亭子。在崇尚佛教的缅甸人心目中，这是为了体现佛教的“六和精神”，即戒和同修、身和同住、口和无诤、意和同悦、见和同解、利和同均。

100多年悠悠地过去了，两岸的百姓仍然靠着这座桥生息。桥上的行人、画家、小贩，与桥下撒网的渔民、摇桨的船家，都在这座柚木大桥的守护下，演绎着自己的故事，而百年乌本桥，也默默地记录下了一代代缅甸人的故事。（陈 婕文/图）

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