2018年，中国承诺鼓舞世界（国际论道）

新的一年，新的开始。但是，在西方，有些情绪却挥之不去。有人担忧，几乎每十年一次的大规模经济危机会不会在2018年重现；有人担忧，热点地区的动荡会不会擦枪走火；有人担忧，极端组织“伊斯兰国”土崩瓦解之后会不会“孤狼”肆虐；最大的担忧莫过于，一个衰弱与撕裂的西方究竟该如何自处。

就在这一片不安中，中国成为“罕见的亮点”。法国《新观察家》杂志对世界2018年的几大预测中，“中国模式是否会有更持久的吸引力”被作为重点预测进行分析。事实上，正如中国国家主席习近平新年贺词所展示的，无论是要“将改革进行到底”，还是始终做“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”，中国的承诺都鼓舞着世界。

“将改革进行到底”

正如印度斯克罗尔新闻网站文章指出的，中国已经“成为推动全球发展的最大动力”。有关中国经济的动态早已成为外媒报道的重点。

2018年是中国全面贯彻中共十九大精神的开局之年，中国还将迎来改革开放40周年。习近平主席在新年贺词中表示，“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”这迅速成为国际社会热议的焦点之一。

新加坡《联合早报》称，预计中共将借纪念改革开放40周年的机会，把2018年打造成“改革之年”。对于中国改革40年来取得的巨大成就，外媒赞誉有加。奥地利《趋势》杂志网站近日刊登题为《中国：龙的世纪》的文章称，1978年改革开放后，迎来的是一场史无前例的经济崛起。文章称，中国在全球经济产出中所占的比例从1978年的2%升至2015年的15%。自从改革进程开始以来，根据定义方式的不同，有3亿到7亿中国人得以摆脱贫困，被带向中产阶层——当然还有真正的富裕。今天中国的人均国内生产总值按购买力平价计算已经是40年前的近10倍。

“这是人类发展史上最激动人心的例子。”研究不平等问题的经济学家布兰科·米拉诺维奇这样描述这一“中国奇迹”。

“中国将展开脱贫攻坚战”，韩国《中央日报》报道称，中国国家主席习近平今年的新年贺词一大焦点是脱贫。中国已经决定要在2020年全面建成小康社会，因此集中力量进行脱贫工作成为重中之重。习近平在贺词中表示：“3年后如期打赢脱贫攻坚战，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象，让我们一起来完成这项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。”

放眼世界，中国对全球脱贫的贡献率超过70%。中国经济的健康持续发展不仅将让中国民众拥有更多获得感、幸福感和安全感，也将对世界经济带来推动。

彭博社引述摩根士丹利驻香港的全球宏观经济联席主席阿赫亚的观点称，如果中国能够转型为一个以可持续的需求推动的增长模式，那就为世界提供一个更可持续的有力支持。而目前看来，现实正朝理想的方向发展，“中国在关键的消费转型、再平衡和迈向高附加值经济活动方面，继续取得新的进展。”

“国际秩序的维护者”

“新年贺词彰显中国作为国际规则的捍卫者。”香港《南华早报》称，习近平在新年贺词中表示，中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

2018年，世界将期待的目光转向中国。

毋庸置疑，中国已经成为全球治理进程中最为活跃、最为积极的力量。近日，印度斯克罗尔新闻网站刊登文章称，中国已成为全球领导者。文章称，中国展示了成为自由贸易最重要捍卫者的意愿；开始引导应对气候变化国际合作，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者；“一带一路”倡议获得快速进展。文章指出，“一带一路”倡议并非零和游戏，只要相关国家根据自身利益作出决策，就没有理由不能从中获益。

《南德意志报》认为，许多迹象表明，“中国时代”现在真的开始了。德国之声电台网站报道，“当欧洲陷入彷徨、美国推卸世界责任时，中国在全球扩张影响力。”

法国国际广播电台网站在报道中指出，在新年贺词中，习近平回顾了2017年中国主办的几场多边外交活动，包括首届“一带一路”国际合作高峰论坛以及金砖国家领导人厦门会晤等，并盘点了他出席的国际重要多边会议。并评价，习近平提出的推动构建人类命运共同体的倡议受到各方赞同和支持。

古巴《格拉玛报》网站刊登文章称，世界目光日益聚焦东方，这并非偶然。近些年亚洲国家经济迅猛发展，在全世界的影响力越来越大，这预示着国际政治领域一直“渴望”的再平衡或将很快到来。

《印度时报》网站和日本电视台都注意到，习近平主席在新年贺词中说，各方对人类和平与发展的前景既有期待、也有忧虑。在重大国际问题上，“中国作为一个负责任大国，也有话要说”。日本电视台称，这样的说法显示了中国将在国际社会提高话语权。

第72届联合国大会主席莱恰克在接受采访时指出，2017年，中国在维护多边主义和加强全球治理方面发挥了重要作用，他期待着2018年中国在应对各种全球挑战方面继续发挥全球作用。

“明天必将更加美好”

习近平主席在新年贺词中不仅提到中国发展的美好蓝图，同时提到“中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来”。

日本杏林大学教授刘迪说，中国的科技创新在过去一年里不断加速，极大提升了中国企业的价值。同时，技术的创新和普及也逐渐改变了中国社会的方方面面，成果惠及百姓。此外，中国政府已非常迅速地将治理环境的承诺付诸行动，并取得了一定成效。这不仅证明了中国共产党高超的治理能力和造福人民的决心，也预示着中国道路的光明前景。

中国迸发的勃勃生机令世界瞩目。世界报业辛迪加网站近日刊登题为《中国，创新之龙》的文章称，中国正在成为世界创新领袖的道路上前进。到2018年底，人们就会更加清楚地看到，中国将如何快速和轻易地书写其成功故事的最新篇章。

美国《华盛顿邮报》感慨，中国“创新热”令人印象深刻。在中国，现在每分钟就有11家初创公司诞生。如今，全球所有“独角兽企业”——估值超过10亿美元的创业公司，中国拥有高达131家，居全球第一位。

新西兰一家网站指出，中国制造和设计的创意发明正在塑造全世界在数字化领域的进步。与中国古代的四大发明一样，中国最近的“新四大发明”也具有3个基本特征：中国制造和设计、丰富日常生活、推动全球进步。

更重要的是，中国的生机为世界带来的是机会和红利。印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授、汉学家狄伯杰表示，他相信中国愿分享发展成果，造福世界人民。

瑞士外国记者协会主席让·穆西则表示，中国将积极推进共建“一带一路”，为全球发展作出贡献，这也让整个世界尤其是广大发展中国家看到共同发展的希望，深感鼓舞。（记者 张 红）

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