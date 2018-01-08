澳大利亚遭遇热浪袭击 多地气温超过40摄氏度

近两日，澳大利亚遭遇热浪袭击，从悉尼、墨尔本到阿德莱德，多地气温超过40摄氏度。

6日，记者在墨尔本亲身感受到热浪袭人。中午时分，气温飙升到42摄氏度。这是墨尔本两年来最热的一天，上一次是2016年1月13日。太阳火辣辣照得人睁不开眼睛。当地人表示，这个周六，路上的行人和车辆比平常少了很多。有消息称，从墨尔本到悉尼的公路上，一段路面被晒“化”了，变得有点“粘”。警方提醒大家规避此路段，以免造成拥堵。

7日，墨尔本的气温陡降20度，当地人习惯了墨尔本变幻无常的气候，却让外来的人们无所适从，冻得发抖。街上的行人中，有的穿上了外套，甚至有的穿上了薄羽绒服。

相比之下，悉尼就没有那么幸运，从6日到7日，热浪已连续肆虐两日。悉尼西面的郊区尤其严重，多个区域都超过40摄氏度，Penrith的气温则高达45摄氏度。有人还拍到悉尼南区Hurstville公立小学温度表超过50摄氏度的照片。

高温带来的影响也在不断显现。多地出现山火。7日，大悉尼区的火警威胁系数已上调至“十分严重”级别，新州其他地区也保持在“非常高”级别。新州卫生厅提醒，高温、无风天气造成了臭氧污染水平上升，民众需多喝水，并减少室外活动。

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