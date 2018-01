北美票房：2018年北美影市“平淡”开局

中新社洛杉矶1月7日电 (记者 张朔)2018年第一个周末,北美电影市场“平淡”开局。

北美票房统计网站boxofficemojo.com1月7日公布电影市场数据,44部影片周末票房报收约1.63亿美元,环比下跌15.7%。

自2017年12月20日上映以来一路逆袭的索尼哥伦比亚影业动作片《勇敢者游戏:决战丛林》(Jumanji: Welcome to the Jungle),此番在放映院线再次小幅增加的助力下,虽然票房下跌28.1%,但仍以约3600万美元从上期北美票房排行榜亚军升至本期榜单第一位。

目前《勇敢者游戏:决战丛林》的全球累计票房达5.19亿美元,北美票仓与国际票仓基本平分秋色。有观影者称,“特别喜欢这部优秀的爆米花电影,虽然电影风格不算新潮,不过,清晰的故事逻辑、充足的动作场面再加上不时穿插的卖萌搞笑,还是令观影过程十分愉快”。

本期榜单前十席唯一的新面孔,是1月5日上映的环球影业恐怖片《潜伏:锁命亡灵》(Insidious:The Last Key)。 “潜伏”系列恐怖电影由“70后”华裔导演、编剧、制片人温子仁开创,首部影片于2011年4月惊悚面世。

《潜伏:锁命亡灵》是“潜伏”系列的第4部,在本轮票房争夺战中以2927万美元获得亚军佳绩。目前该片全球累计票房4937万美元,尽管无法与动辄票房过亿的大片相比,但相对于1000万美元的小成本,堪称所获尚丰。

2017年北美票房排行榜最后一个“三连冠”、科幻片《星球大战:最后的绝地武士》(Star Wars: The Last Jedi),此番以2355万美元、55.2%跌幅降至榜单季军。自2017年12月15日上映以来,该片在票房与口碑两方面都一路高歌猛进,目前全球累计揽金已超12亿美元。

在冠亚季军以外,本期榜单排名靠前的其他影片也略有调整。

歌舞片《马戏之王》(The Greatest Showman)以1380万美元、11.1%跌幅续居第4位。上期第三名、喜剧片《完美音调3》(Pitch Perfect 3)以1023万美元、39.2%跌幅跌至第5名。

动画片《公牛历险记》(Ferdinand)、剧情片《茉莉的牌局》(Molly's Game)、剧情片《至暗时刻》(Darkest Hour)、动画片《寻梦环游记》(Coco)、限制级犯罪剧情片《金钱世界》(All the Money in the World)则分列榜单第6位至第10位。

即将到来的这个周末,狮门影业动作片《通勤营救》(The Commuter)、华纳兄弟公司家庭冒险片《帕丁顿熊2》(Paddington 2)和索尼幕宝影业剧情片《骄傲的玛丽》(Proud Mary)等均将于1月12日上映。(完)

