面对俄欧猪肉争端 俄罗斯威胁退出世贸组织

俄罗斯联邦委员会(议会上院)经济政策委员会第一副主席卡拉什尼科夫7日表示，如果世界贸易组织在俄罗斯与欧盟的猪肉争端中作出不利于俄方的裁决，俄罗斯有可能退出该组织。
卡拉什尼科夫说，欧盟现在对俄罗斯实施一系列制裁，这本身就违反了世贸组织规定。如果世贸组织满足欧盟的相关请求，俄罗斯就必须减少其在世贸组织的参与度，甚至可能退出该组织。
乌克兰危机爆发后，欧盟对俄罗斯实施一系列制裁，俄罗斯采取反制裁措施，其中一项措施就是全面禁止从欧盟国家进口猪肉产品。欧盟日前表示，由于俄罗斯禁止进口欧盟国家猪肉产品，欧盟计划要求俄罗斯每年补偿13.9亿欧元。欧盟称，已将相关诉求递交给世贸组织。
俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席贾巴罗夫此前也表示，如果世贸组织满足欧盟向俄罗斯征收补偿的要求，俄罗斯将考虑是否还有必要参与这一组织。他说，即便世贸组织作出有利于欧盟的裁决，俄罗斯也不可能执行这一危害自身经济的决定。
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