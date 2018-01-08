俄罗斯驻英大使馆怒批BBC新剧：充斥着刻板印象

【环球时报驻英国特约记者 纪双城 汪品植】英国广播公司(BBC)近日推出讲述黑帮犯罪的新剧《黑道无国界》。但剧集刚刚播出就遭到俄罗斯驻英大使馆的批评，称其充斥着刻板印象，歪曲了俄罗斯人在英国的真实生活状态。

据英国《每日邮报》7日报道，《黑道无国界》由英国演员担纲主演，讲述一个在英的俄罗斯黑帮富裕家族，依靠贩卖人口、经营色情产业以及安排暗杀行动等牟利的故事。男主人公亚历克斯·戈德曼在其叔叔被杀后，卷入新一轮帮派纠纷，陷入无法摆脱的黑帮生存环境。

由于不满剧中的俄罗斯人形象，俄罗斯驻英大使馆6日在官方推特发声，以“知识问答”的形式向人们“科普”俄罗斯人在英国的真实犯罪比例。使馆请网民参与竞猜，在英国监狱里一共关押着多少俄罗斯人。结果有60%的参与者猜出正确答案——不到10人。俄方表示，“感谢大家没相信BBC的陈词滥调”。俄罗斯驻英大使馆认为，《黑道无国界》不仅没有客观看待俄罗斯人对英国社会所做的贡献，反而把英国夸大形容成俄罗斯黑帮的杀戮场。而对于上述指控，BBC未做出评论。此外，该剧第一集中的犹太商人角色也遭到犹太人组织的批评。而其中对以色列情报组织摩萨德的描述也被指有悖现实。

英国《每日电讯报》引述英国司法部的数据说，截至去年9月，英格兰和威尔士两地的监狱里一度共计收监35名有俄罗斯背景的囚犯，其中包括一名女性。这一数字较2016年底的51人有所降低。对于该数字与俄大使馆数据之间的差异，英国司法部的解释是，一些人在被关押时已不再是俄罗斯公民。不过不论具体数字是多少，相比于其他东欧国家人士，在英俄罗斯犯罪者的比例的确相对更低。

另据《每日电讯报》报道，俄罗斯驻英大使馆的官方推特一向敢于直接回应对俄持批评态度的报道或言论。近期，该账号曾质疑英国前外交大臣黑格对俄罗斯死亡率和国内生产总值的表述中的事实错误，还曾批评BBC等英国媒体的涉叙利亚报道等。

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