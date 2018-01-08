美东海岸遭遇极寒天气 气温骤降近亿人受冻

暴风雪肆虐后，极寒天气继续影响美国东北部地区。北极冷气团6日席卷美国东海岸，多地气温骤降，近亿人受到影响。

【雪后低温】

美国东北部6日经历普遍低温，冷空气覆盖了从新英格兰地区到俄亥俄州、宾夕法尼亚州的大部分地区，近亿人经历严寒考验。

佛蒙特州伯灵顿气温降至零下18摄氏度，体感温度低至零下34摄氏度。费城、纽约最低气温只有零下13摄氏度。

时速159公里的狂风6日咆哮美国东北部最高峰华盛顿山，将这一地区气温降至零下38摄氏度，接近历史最低温度。美国国家气象局说，在刺骨的寒风下，这里的体感温度低至零下69摄氏度。

强劲的东北风4日在马萨诸塞湾掀起近1米高的大潮，创下近一个世纪以来最高纪录。潮水涌向岸边的街道，波士顿和市郊的一些居民区被淹。部分进水地区因低温开始结冰，一些居民被迫疏散。

6日下午美国最低气温出现在明尼苏达州的卡顿和恩巴勒斯，气温低至零下39摄氏度。“冷空气冻得我脸疼。”当地一名加油站工作人员说。

位置稍微靠南的华盛顿等地也未能幸免。华盛顿6日气温低至零下十几摄氏度，比历年平均气温低了近9摄氏度。

“（冷空气造成的）气温之低，影响范围之广着实让我印象深刻。”瓦利天气咨询公司老板埃德·瓦利告诉美联社记者。

【影响巨大】

罕见暴风雪3日晚至4日席卷美国东北部，部分地区宣布进入紧急状态，紧随其后的极寒天气令这些地区雪上加霜。路透社报道说，已有至少18人因极端天气死亡。

在波士顿，零下12摄氏度的低温冻裂了多处水管。在佛蒙特州，低温天气令多家滑雪场生意遇冷，滑雪胜地“基灵顿”滑雪场6日甚至停业。据称，雪道最低温度达零下46摄氏度。“实在冷到人没法出去。”这家滑雪场在官网上说。

大雪和低温天气引发冻伤、心脏病等疾病发作，一些人在除雪作业时受伤被送医治疗。

4日的暴风雪导致美东北部数千次航班被取消或延迟，纽约市约翰·Ｆ·肯尼迪机场4日至5日早被迫关闭。6日，这座机场继续采取限流措施，以疏散此前延误的航班。中国南方航空公司官方微博证实，南航一架客机在肯尼迪机场停机坪与一外航客机发生刮擦，事发时机上无乘客和机组人员，航班因此取消。

气象预报部门称，8日起，美国东北部地区气温将有所回升。纽约市气温下周有望回升至4摄氏度。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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