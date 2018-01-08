幸运儿中超级大奖 便利店沾光获10万美元奖金

美国“超级百万”彩票5日晚开出最新一期中奖号码，一张从佛罗里达州711便利店售出的彩票中奖，获4.5亿美元（约合29亿人民币）超级大奖。中奖人至今尚未露面领奖。
美联社6日报道，佛州彩票局证实，这次中奖的幸运儿在佛州波特里奇一家711便利店购得中奖彩票，便利店将“沾光”获得10万美元奖金。
中奖人可以选择在今后29年内每年分期领奖，或一次性领走税后2.8亿美元（18亿人民币）奖金。如果选择后者，中奖人必须在60天内领奖，逾期将作废。
根据佛州法律，中奖人需要公开姓名和身份，但可以隐瞒住址和其他个人信息。
按照美联社说法，“超级百万”单注彩票中奖率只有3亿分之一，这笔奖金是美国有史以来第十高金额的彩票奖金。
“超级百万”彩票在美国44个州、哥伦比亚特区和美属维尔京群岛销售。购买者从1至75中选择5个号码，再从1至15中选择一个百万球号码，组成6个号码参与摇奖。（王宏彬）【新华社微特稿】
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