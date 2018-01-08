美韩修订自贸协定谈判首轮结束 汽车业成焦点

美国与韩国５日结束修订美韩自由贸易协定首轮谈判，双方各表立场，美方提及汽车业贸易问题。

谈判在美国首都华盛顿举行。韩国产业通商资源部在谈判结束后发表声明，没有披露谈判细节，仅说双方代表就韩美自贸协定的修改和落实各自表态。

声明说，就美方提出的议题，韩方“积极地”表明立场。

美方在声明中说，美方要求韩方消除贸易壁垒，在汽车及汽车配件等“关键”工业产品领域实现“公平和互惠”贸易。

唐纳德·特朗普就任美国总统后，推行“美国优先”主张，称美国在国际贸易中“吃了亏”，着手大幅改变贸易政策。特朗普政府已经退出有多个盟国参加的跨太平洋伙伴关系协定，正与邻国墨西哥和加拿大重新谈判生效２０多年的北美自由贸易协定。

美韩自贸协定２０１２年生效以来，美方对韩方的贸易逆差翻番，达到２７６亿美元，其中近九成出现在汽车领域。韩方则强调，韩美整体贸易逆差由宏观经济因素导致，而且美国在服务贸易领域有１００亿美元顺差。

路透社以一名美国官员和一名韩国汽车业人士为消息源报道，美方在谈判中最主要的要求是维持对韩国产“皮卡”车２５％的进口关税。根据现行美韩自贸协定，这项关税将从２０１９年起逐步取消。

另外，美方还寻求韩方解除多项非贸易壁垒，比如放宽汽车尾气排放规定。美方认为，韩国实行的排放标准不利于美国汽车进入韩国市场。另外，美方可能将要求韩方增加未满足韩国国内工业标准的美国汽车的进口配额。

韩联社援引一名韩国产业通商资源部官员的话报道，如果在尾气排放方面单独给美国车“开绿灯”，将是“非常敏感”的问题，因为这样一来对其他国家生产的汽车而言形成歧视性政策，也与韩国政府的减排努力背道而驰。

首轮谈判结束后，双方同意尽快确定下一轮谈判时间。

韩国产业通商资源部说，将针对美方所提要求，征集相关行业和专业人士的意见和建议，形成统一谈判策略，为下一轮谈判做周密准备。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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