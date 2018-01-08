极端天气持续肆虐欧洲

1月3日，在英国波斯考尔，“埃莉诺”风暴掀起巨大的海浪。新华社发

1月6日，法国北部维姆勒镇的防波堤被“埃莉诺”风暴摧毁。新华社发

近日，欧洲遭遇特大风暴袭击，多地房屋被毁，道路关闭，航班取消，数十万家庭断电，数人丧生。“极端天气给欧洲带来一场浩劫。”欧洲新闻台如是评论。

一路猛烈袭击，多地风暴时速超过120公里

据悉，此次冬季风暴最初登陆爱尔兰，然后席卷英国，跨过英吉利海峡到达欧洲大陆，北至波罗的海沿岸国家，南抵意大利。

此次风暴不仅覆盖范围广，而且尤为猛烈。时速120公里的风暴几乎使荷兰阿姆斯特丹史基浦机场瘫痪，超过1200个出入境航班被迫取消。由于荷兰绝大部分土地位于海平面以下，荷兰政府首次启动五大主要海岸防护堤，以防止低地洪水泛滥。

1月3日，“埃莉诺”从大西洋吹袭到英国。英国气象局称，3日清晨，当风暴威力最强时，坎布里亚郡的阵风时速达到160.93公里，伦敦西北方风速为每小时450.62公里。受“埃莉诺”影响，北爱尔兰有超过12000户家庭没有电力供应。此外，英格兰也有2700户家庭停电，威尔士有460户家庭断电。

从法国东北部长驱直入的“埃莉诺”，也横扫了法国大部分地区，在风暴天气最恶劣时段，风速高达每小时150公里，法国全境约22.5万户家庭断电。法国《世界报》报道，截至1月6日晚，此次风暴天气已造成法国5人死亡、3人失踪、26人受伤，其中4人重伤，仍有近1000户家庭尚未通电。据法国保险业联盟统计，本次风暴过境或给法国造成高达两亿欧元的损失。

袭击德国多地的飓风“博科林”，时速也超过120公里。在西南部的黑森林地区，飓风时速甚至高达172公里。根据德国气象局消息，此次风暴共带来两个风暴场。尤其是第二轮暴风雨，从西北划过北方地区，形成10级以上大风阵风，伴有强降雨，造成了莱茵河和多瑙河流域的洪水隐患。据德国保险业协会初步估算，此次风暴给德国带来的各类损失至少达5亿欧元。

猛烈的暴风袭击，让当地的公路、铁路和沿海渡轮等多种交通方式受到严重影响。在瑞士卢塞恩附近的一座雪峰，风暴时速达到195公里，创下1981年以来最高纪录。一架停在草坪上的小型直升机被大风掀翻，1.4万个家庭断电。数名滑雪者被困在一处滑雪缆车上，一列火车被大风吹得脱了轨，致使至少8人受伤。一辆客运列车在多特蒙德附近与倒下的树干相撞，紧急制动下滑行120米后脱轨侧翻，所幸车厢内的70名乘客安然无恙。

极端天气频现，警示人们积极应对气候变化

有分析认为，欧洲的天气一直比较温和，不冷不热，但最近几年不断出现极端天气，夏天遭遇热浪，冬天遭遇寒潮。去年8月，一股沉闷的热浪“路西法”让欧洲热到窒息，超过10国的气温达到“红色警戒”级别。去年12月，欧洲多国突下大雪，导致飞机延误、火车晚点、家里停电，一场大雪让欧洲差不多“瘫”了。

在最新一期《美国气象学会通报》年度特刊中，气候学家有史以来第一次确定，如果没有人类活动导致的气候变暖，一些极端天气就不会发生。去年刊登在全球知名医学杂志《柳叶刀》上的一份研究报告显示，如果不采取任何行动遏制气候变化带来的影响，到本世纪末为止，以欧洲地区为例，将有超过2/3的人受到各类极端天气的影响。

当然也有专家提出质疑，称这项研究的数据可能有所夸大。但更多分析认为，这项研究还是为人们敲响了警钟，气候变化与人类健康、社会发展和整个生态环境之间的联系密不可分，积极应对气候变化刻不容缓。气候变化是一种明确的、与当下有关的危机，而不是一个对后代的遥远威胁。

事实上，此次风暴来袭时，爱尔兰西部各郡提前采取了一些措施，科克郡对可能会出现积水的路段和区域提高监控频率，在一些容易出现海水灌入的地区增加了沙袋。但爱尔兰第四大城市戈尔韦依然遭到“埃莉诺” 重创，西海岸部分房屋和工厂的屋顶被吹走，风暴还导致该地区近2.7万名居民无法用电。（记者 任 彦 许立群 冯雪珺 龚 鸣）

（本报布鲁塞尔、伦敦、柏林、巴黎1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 22 版）

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