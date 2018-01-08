为了和平，对安倍修宪说“不”

“为了和平，请大家来签名阻止安倍政权修改宪法第九条。”

1月7日，日本各地依然弥漫着浓浓的新年气息，但位于东京都北区的王子车站前却多了一份别样的景象——日本市民团体正向路过的民众募集反对安倍修改宪法第九条的签名。

除募集签名外，当天下午2时，1300多名来自日本各地的民众参加了在王子车站附近剧场举行的题为“阻止战争，对安倍修改宪法第九条说‘不’”的集会。

市民团体——

对日本未来感到忧虑

集会现场，可容纳1300人的两层剧场座无虚席，还有一些人不得不站着倾听演讲。日本律师、大学教授、国会议员、市民团体负责人等纷纷登上讲台，从自身经历出发，讲述反对修改宪法第九条的原因和应该采取的行动。会场不时爆发出掌声和赞同声。

“妈妈，明天会发生战争吗？”

“不会的。日本宪法第九条会为我们保障和平。”

“写在纸上的条文能保障和平吗？”

“在日本有很多保护宪法第九条、反对战争的爸爸妈妈、叔叔阿姨、爷爷奶奶。”

……

主办方代表长尾诗子是市民团体“反对系列安保法妈妈之会”的一名成员，她第一个登台发言，讲述了一位对日本未来感到忧虑的年幼的孩子与母亲的对话。长尾呼吁大家一起努力，尽快征集3000万份反对安倍修改宪法第九条的签名，为孩子们创造一个和平的未来。

“日本宪法把明治宪法中存在的君主主义、军国主义和殖民主义等剔除掉。现在那些喊着修宪的人是想把那些已经剔除掉的糟粕再弄回来。”东京大学宪法学教授石川健治从历史和学术的角度对日本政府试图修改宪法第九条表达了强烈的担忧。

在集会现场，除来自自由党、日本共产党、立宪民主党的国会议员进行了演讲外，东京都、神奈川县、埼玉县等地的市民团体负责人也纷纷讲述了各自的行动，呼吁现场的每位市民通过自己的努力，去阻止安倍政权修改宪法第九条的危险举动。

普通民众——

修宪之举极其荒谬

集会活动持续了近两个半小时，很多日本民众一边认真倾听，一边记笔记。坐在记者前面的一位年过花甲的日本女性，还做起了“现场直播”——一边听演讲，一边将主要内容发到社交媒体上。

集会结束后，年过花甲的妙子和小川两位女士没有立即离开会场，而是坐在会场外的椅子上交流看法。两年多前，妙子和小川在一次反对系列安保法的集会上相识，此后经常结伴参加各种集会活动。“一想到日本正在变为可以发动战争的国家，就不寒而栗”，妙子对本报记者说，为了阻止这一危险的动向，她来参加今天的活动，以此尽自己的绵薄之力，“希望日本能够以史为鉴，跟中国、韩国等亚洲各国建立和平友好的关系。”妙子回答时，小川一直在点头，她对本报记者说，研究宪法的学者这几年痛心疾首，对于安倍试图修改宪法的举动也非常担忧。

“我虽然意识到修改宪法第九条是一种非常危险的举动，但对于这个问题的法学认识还比较肤浅。我抱着学习的态度，来参加今天的活动，收获很大。回家之后，我要认真整理消化各位专家的发言内容，然后向家人和朋友讲述宪法第九条的重要性和修改宪法的荒谬性”。家住东京都的山田女士对记者如是说。

“安倍想在宪法第九条中加入‘自卫队’等相关表述的想法，是极其错误和荒谬的。如果日本政府有钱，应该去帮助那些独自生活的老年人和单亲家庭，而不是用于修改宪法第九条，增加防卫费用，让自卫队卷入海外的战争。”前来参加集会的民众山田大藏在接受本报记者采访时一直对安倍政权修改宪法第九条的动机感到不可理解，希望通过市民活动粉碎安倍政权修改宪法的图谋。

各在野党——

竭尽全力阻止修宪

“期待能在国会切实讨论，加深国民理解”，安倍在1月7日播出的电视节目中再次就修改宪法表达看法。就由国会提议修改宪法，他表示“希望能在获得多数政党赞同下提议”，寻求与联合执政的公明党以及在野党的合作。此前，在4日举行的新年记者会上，安倍表达了希望尽快由国会提议修宪之意。日本舆论分析称，安倍可能考虑的是年内提议修改宪法。

针对安倍的表态，日本在野党纷纷表示反对，并将尽全力阻止安倍修改宪法。日本最大的在野党立宪民主党党首枝野幸男表示，无法接受安倍提议的把自卫队存在写入第九条的方案。民进党党首大塚耕平表示，没有必要修改宪法第九条。日本共产党委员长志位和夫表示，“我们要让更多人反对修改宪法第九条，从而阻止安倍就修改宪法第九条向国会提议”。日本自由党代表小泽一郎表示，日本宪法第九条第一款和第二款写着不得向海外纷争之地派遣自卫队，在宪法第九条中增加关于自卫队的表述非常可笑。日本社民党党首吉田忠智表示，在宪法第九条中写入自卫队相关表述将使得“不会保持陆海空军和其他力量，不承认国家交战权”等条文名存实亡，将竭尽全力阻止修改宪法。

日本媒体分析称，修宪进展能否如安倍所愿尚难预料。众参两院的宪法审查会在传统上一贯重视也顾及少数派党团的议事安排。与赞成者过半数就获通过的普通法律不同，由国会提议修宪需要在众参两院均获得2/3以上赞成。

不仅在野党，就连执政党内也有对安倍修宪言论的担忧之声。一名自民党资深议员质疑说：“大概是因为众议院选举胜利和正值新年，（安倍）说出了本来就想做的事情。但在年内提议修宪很难。”联合执政的公明党的相关人士指出，“如果力压众多在野党强行表决，那么在国民投票中必然被否决。倘若如此，安倍就要下台了”。

（本报东京1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 03 版）

(责编：白宇、杨牧)