刚果（布）国家一号公路由中国建筑集团承建。这条公路是当地人民心中的“梦想之路”，有助于推动刚果（布）经济社会发展。图为汽车行驶在宽阔的刚果（布）国家一号公路上。

本报记者 李志伟摄

富饶的刚果河流域有着丰富的资源。刚果河在非洲大陆腹地画了一个“几”字流入大西洋。然而，刚果河下游无法通航，物资只能走陆路运输。因此，刚果（布）人民一直盼望在首都布拉柴维尔与大西洋边的出海口黑角之间修一条公路，与世界更好地连接。

作为中非合作论坛的一个重要项目，刚果（布）国家一号公路让天堑变通途。由中国建筑集团历时8年修建的这条公路，成为刚果（布）人民的梦想之路、发展之路。

公路建成是历史性的功绩

从空中俯瞰，布拉柴维尔宛若一颗明珠，镶嵌在碧绿的刚果河下游。虽然这座城市距离刚果河河口仅数百公里，但刚果河下游的利文斯敦瀑布群阻碍了通航的可能。布拉柴维尔到黑角这条经济动脉，只能依靠殖民地时期修建的刚果—大洋铁路勉强维持。

1921年至1934年，法国殖民者耗巨资，动用12.7万名工人，修建了刚果—大洋铁路，1.7万名工人为之付出了生命，其中包括200多名华工。在很长一段时间里，这条铁路成为刚果（布）陆路运输的主力。时至今日，年久失修的窄轨铁路已无法满足刚果（布）的发展需求。2010年6月，该铁路发生火车出轨事故，造成60多人死亡。沿线桥梁、隧道多有破损，造成火车时常停运。而火车一旦停运，布拉柴维尔到黑角的客运、货运不得不依靠昂贵的空运。

修建一条公路，打通出海通道以求发展，成为刚果（布）人民的期盼。

2016年3月1日，被当地百姓誉为“梦想之路”的刚果（布）国家一号公路全线贯通。这条公路是中刚两国之间最大的合作项目，总投资28.2亿美元，由中国进出口银行提供优惠贷款、中国建筑集团承建。全长536公里的公路，将布拉柴维尔和黑角两座城市间单程时间从原来的一周缩短至6个小时。这条经济大动脉的打通，也极大提升了刚果（布）的陆路运输水平。过去，两城之间每天往来车辆只有100多辆，新路修通后每天通行车辆可达4000辆。

刚果（布）总统萨苏表示，自从刚果（布）独立以来，历届领导人都希望能够修建这条公路。“当我们真正提出建设黑角—布拉柴维尔公路时，刚果（布）群众是欢欣鼓舞的。这是历史性的功绩。”萨苏盛赞中国建设者“圆了刚果（布）几代人的梦想”“中国是真心实意帮助我们发展经济”。

“这条公路孕育出了新的希望，是未来之路，刚中战略合作圆了刚果（布）人民的梦想。”刚果（布）领土整治、装备和大型工程部部长让—雅克·布亚表示，修建这条现代化公路是该国历史性壮举，为国家未来留下了财富。“黑角—布拉柴维尔公路的建成应当载入史册。这段历史如同史诗一般，章节众多，充满活力。”

经济要发展，道路要先行

驱车驶出布拉柴维尔，刚果盆地辽阔的草原便映入眼帘。汽车很快驶上宽阔平坦的双向四车道公路，这便是刚果（布）国家一号公路。

“过去，卡车走这段路需要一周时间。如果赶上漫长的雨季，甚至要走上一个月。这段路的交通一旦中断，布拉柴维尔的物价就跟着飙升，物资运不进来，加油站前面就会排起长龙。”中国建筑集团中西非公司副总经理孙新伟向记者介绍说。

刚果（布）国家电视台报道称，数年前，黑角到布拉柴维尔两城之间的道路状况“让人难以忍受”。运输能力不足，制约了经济的发展。该国北方2/3的木材出口都需绕道喀麦隆杜阿拉港，经济损失达200亿非洲法郎（1元人民币约合84非洲法郎）。经济要发展，道路要先行。发展、富裕、繁荣离不开便捷的交通。刚果（布）政府将这条公路作为战略重点，并于2006年中非合作论坛期间确定为中刚互利合作项目，也是中非合作论坛第一批重大项目。

“只有完成了基础设施建设，人民群众才能更加便利地在众多领域开展活动，例如农业，小企业的经营、生产和销售等。”萨苏表示，刚果（布）民众的出行和物流运输都将变得更加便利，这对国家未来发展非常关键。

布亚认为，这条公路为刚果（布）经济发展开启了新时代。“道路使用者能够节约时间，交通运输安全性提高，交通成本降低，运输费用下降，这都是我们能切身感受到的。中国朋友帮我们走上发展之路。这条道路的经济社会影响正在显现。”他表示，有了这条公路，当地市场的产品也会大大丰富起来，物价会渐渐降低到百姓都能接受的水平。这条公路为当地中小企业带来了无限的商机，是区域兴旺发展的基石。

国际货币基金组织代表卡罗尔·贝克认为，这条公路将极大地促进当地经济发展，推动商品的流通，对减少当地贫困起到非常大的作用。

对美好明天充满了信心

泥泞变坦途，天堑变通途。现在，刚果（布）国家一号公路已然成为非洲腹地的一道美丽风景线，沿线城市乡村面貌焕然一新。然而，这条公路的建设充满了艰辛，凝结了中刚两国建设者的心血。

穿越沿海平原、马永贝原始森林、尼亚黑河谷、巴塔赫高原……恶劣的施工条件、复杂的地质条件给施工团队带来了极大的困难。

“上世纪，法国公司曾尝试修建这条公路。但最终他们拿着预付款走了，并留下一句话：在马永贝森林修建公路是不可能的任务。”公路建设者谢永春告诉记者。

孙新伟介绍说，马永贝森林里旱季干涸、雨季湿热，时常山洪泛滥，虫蛇出没、蚊虫肆虐。中刚两国建设者吃、住、工作都在森林里，物资匮乏加之运输不便，生活极其困难。

建设者戴向阳告诉记者，许多工人在马永贝都染上过疟疾，有些人还不止得了一次。还有一些人得了伤寒，染上了丝虫病、登革热等。有一次，因下大雨，运水车无法来送水，整个营地的员工靠接雨水喝了一个星期。“水车来的那天，大家就像过年一样。”

8年时间，中刚两国建设者们完成了西方人眼中“不可能的任务”。当地人经常看到，深夜的工地上灯火通明，机器轰鸣，一群不知疲倦的中国人正在通宵达旦地干活。中国建设者的吃苦精神、豪迈气概赢得了刚果（布）政府与人民的称赞。

“说实话，最开始很多人不相信这条公路能够建成。”布亚表示，中国建设者让他们看到，人的决心可以改变一切，“这条公路的施工永远不会被人忘记”。

该项目的法国监理公司总经理米歇尔·埃尔韦表示，中国建筑集团的施工非常令人满意，刚果（布）人民可以在舒适和安全的交通环境中前往黑角或布拉柴维尔，这是之前从来没有过的。

萨苏更是将中国建设者们称为“劈山的人”。用刚果电视台的报道说，这一史无前例的巨大工程，穿越了高山、河流和峡谷，让人民对美好明天充满了信心。

（本报布拉柴维尔1月7日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 03 版）

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