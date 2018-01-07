2017年大学生微创业行动成果发布会在京召开

人民网北京1月7日电 由KAB全国推广办公室、广发证券社会公益基金会、共青团北京邮电大学委员会主办，中国青年报社、广发证券股份有限公司支持指导的2017年大学生微创业行动成果发布会6日在北京邮电大学举办。本次评选中共有50个大学生微创业项目获奖，获得微创业扶持资金总计100万元，并对接10多家知名风投机构。

2017年大学生微创业行动金奖项目代表合影

大学生微创业行动自2015年以来已举办三届，共资助了150个微创业项目，奖金累计250万元。本届大学生微创业行动面向在校大学生及毕业5年内的大学生个人或团队征集微创业项目，有1443个项目通过初步遴选进入微信专题展示与投票环节，近30万人参与微信点赞投票。通过综合评审，最终共有50个大学生微创业项目获奖，获得微创业扶持资金总计100万元，并对接10多家知名风投机构。

中国青年报社副总编辑、KAB全国推广办公室总干事董时称，百所高校协办微创业项目征集、6所高校微创业大讲堂、4场微创业沙龙路演，不仅引导、扶持有创业兴趣的大学生迈出创业第一步，还对有一定实力的创业项目进行资金对接服务，更是活跃了高校创新创业文化氛围。

广发证券监事长张少华表示，今年是广发证券社会公益基金会与KAB全国推广办公室合作开展“大学生微创业行动”的第三年，广发证券希望借助自身金融集团式架构的专业优势，为创业团队搭建项目展示、推介融资、交流合作的平台，帮助创业青年实现梦想。

“大学生一定要发挥微创优势。如果小微企业能够高创意，轻资产，重团队，广市场，你会赢得一片天空。”教育部高等院校创业教育指导委员会副主任、KAB创业教育(中国)研究所所长李家华用针尖效应解释了什么叫小微知识。所谓微创，就是用一根针扎到一个痛点，把这个痛点、问题连接到最广大人群、最广大领域，跟人人都有关系。

据了解，本次活动以“寻找互联网梦想+”为主题，推出大学生微创业项目征集与奖励、广发证券大学生微创业大讲堂、微创业俱乐部项目路演、百所高校举办微创业校内赛等一系列活动，寻找好的微创业项目，给予大学生创业者以资金扶持和微创业导师指导，鼓励大学生积极投身创业行动。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)