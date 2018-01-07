我使馆提醒中国公民近期谨慎前往赞比亚

人民网北京1月7日电 据中国驻赞比亚大使馆网站消息，近期，赞比亚霍乱疫情日趋严重，首都卢萨卡市为主要疫区，疫情已扩展至中央省和铜带省等多个省市和地区，自今年10月6日疫情爆发以来，截止目前为止，全国确认感染霍乱人数已上升到2205人，其中59人死亡。根据世界卫生组织警告，目前赞比亚的霍乱疫情已处于爆发流行期并成为公共卫生事件。今年10月以来，驻赞比亚使馆已多次发布霍乱安全提醒，请我在赞同胞高度重视加强防范措施，减少在外用餐，饮用开水或瓶装水，避免前往疫情严重地区，以防感染。
鉴于上述情况，驻赞比亚使馆提醒中国公民密切关注赞比亚霍乱疫情的发展，近期谨慎前往赞比亚。如赴赞，需提前服用霍乱疫苗。
中国驻赞比亚使馆领事保护电话：+00260977790322
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】