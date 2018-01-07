我使馆提醒中国公民近期谨慎前往赞比亚

人民网北京1月7日电 据中国驻赞比亚大使馆网站消息，近期，赞比亚霍乱疫情日趋严重，首都卢萨卡市为主要疫区，疫情已扩展至中央省和铜带省等多个省市和地区，自今年10月6日疫情爆发以来，截止目前为止，全国确认感染霍乱人数已上升到2205人，其中59人死亡。根据世界卫生组织警告，目前赞比亚的霍乱疫情已处于爆发流行期并成为公共卫生事件。今年10月以来，驻赞比亚使馆已多次发布霍乱安全提醒，请我在赞同胞高度重视加强防范措施，减少在外用餐，饮用开水或瓶装水，避免前往疫情严重地区，以防感染。

鉴于上述情况，驻赞比亚使馆提醒中国公民密切关注赞比亚霍乱疫情的发展，近期谨慎前往赞比亚。如赴赞，需提前服用霍乱疫苗。

中国驻赞比亚使馆领事保护电话：+00260977790322

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