２０１８，世界求解五大地缘风险

进入２０１８年，国际安全形势依然存在至少五大地缘风险，即中东冲突、朝核问题、乌克兰问题、印巴矛盾、阿富汗动荡。围绕这些地缘冲突，各种力量在新的一年势必将继续博弈和交锋，而国际社会将继续寻求解决之道。

地缘风险之一：中东冲突

新年伊始，伊朗国内爆发一系列游行示威，示威人群要求政府把经济和民生摆在首位，减少介入地区事务。那么，伊朗国内政局的变化将对中东格局产生何种影响？众所周知，２０１７年，中东两大阵营对立加剧，争斗激烈。一方面，伊朗与伊拉克、叙利亚巩固关系，同时加强与也门胡塞武装、黎巴嫩真主党的联系，形成“什叶派新月地带”。另一方面，以沙特为首的逊尼派海湾国家，在美国支持下，联手应对伊朗一派力量。美国总统特朗普２０１７年底发表讲话，称美国及其盟友已经意识到，中东主要矛盾不再是巴以冲突，而是来自伊朗的威胁。

但分析人士预测，新的一年里，尽管伊朗内政出现变数，但伊朗外交策略不会由此出现大幅调整，伊朗不会削弱对叙利亚的支持，更不会减少与沙特的对抗，因为与沙特的博弈结果不但关系到伊朗本国在中东的地位和生存环境，也关系到什叶派在中东的前途。同时，应当承认，在特朗普威胁撕毁伊核协议、恢复对伊朗制裁的大背景下，伊朗国内局势不稳，也可能成为美国、沙特和以色列进一步遏制伊朗的有利因素。

２０１８年，由于各种矛盾相互交织，加上美俄深度介入，中东博弈只会进一步加剧。

地缘风险之二：朝核问题

朝鲜最高领导人金正恩在１日发表的新年贺词中警告称，美国应意识到，整个美国本土都在朝鲜核打击范围内。美国总统特朗普回应说，朝鲜领导人有“核按钮”，他也有，而且他的“核按钮更大更强”。２０１８年伊始，美朝就相互“放狠话”，预示着新的一年，解决朝核问题依然困难重重。

２０１７年，朝鲜半岛局势刀光剑影、险象环生，朝方的核导试验和美韩的军事演习多次让国际社会绷紧神经。展望新的一年，解决朝核问题依然面临一个极其难解的“结”，即只要朝鲜不同意弃核，美国就难以同其展开真正的谈判，而朝鲜目前没有任何弃核的意向。此外，中俄主张谈判，反对动武，但不会改变朝鲜半岛无核化的立场。半岛局势如何发展有待进一步观察。

但新年伊始，朝鲜半岛也出现了值得欢迎的迹象。朝鲜表示，有意派遣代表团参加不久将在韩国举行的平昌冬奥会。韩国作出积极回应，提议举行高级别会谈，就朝方代表团参加冬奥会、改善南北关系进行开诚布公的讨论。

国际社会欢迎朝韩关系改善迎来一线曙光，更期盼在新的一年解决朝核问题的努力能出现突破。

地缘风险之三：乌克兰问题

２０１８年，以俄罗斯为一方，以美国和北约为另一方，双方在乌克兰问题的博弈会进一步加剧，不排除发生新的对抗事件的可能性。

去年，乌克兰东部地区战火不断，乌克兰政府倒向西方的步伐愈加坚定，不断刺激和挑动俄罗斯的神经。欧盟批准对乌克兰公民入境欧盟实行免签待遇，北约也承诺将在未来三年继续提供援助，帮助乌克兰在军事上符合北约成员国行动计划标准。

此外，美国作为域外大国，由幕后走向台前，利用乌克兰问题向俄罗斯施压，两国在乌克兰问题上博弈逐渐升级。去年年底，特朗普政府同意向乌克兰提供致命性武器。俄罗斯表示强烈反对，认为此举“越过了红线”。

乌克兰问题事关俄罗斯民族感情和重要国家安全利益。２０１８年，俄罗斯将举行总统选举，美国可能会采取多种措施趁机加强对俄施压。而把俄国家利益放在最高地位的普京也不会轻易让步，甚至会更加强硬。

围绕乌克兰局势，俄与西方国家之间对抗升级的风险增大。

地缘风险之四：印巴矛盾

近日，特朗普在社交媒体上批评巴基斯坦反恐不力。美国白宫也对巴基斯坦发出强硬表态，要求巴方在反恐问题上“付出更多”，表示美方将在近期采取具体措施向巴方施压。美国国务院４日宣布，美国政府已暂停向巴基斯坦提供一笔巨额安全援助，何时恢复将视巴方在反恐上的“表现”而定。观察人士认为，特朗普打压巴基斯坦，凸显其欲为印度“撑腰”的意图。

过去一年，印度与巴基斯坦在克什米尔地区交火不断、互有伤亡，但整体保持斗而不破的局面。印度与巴基斯坦２０１７年正式加入上合组织，也意味着两国之间多了一条沟通渠道，有了合作的新平台。中国现代国际关系研究院南亚问题学者王海霞认为，印度推行“邻国优先”外交政策，巴基斯坦积极推进中巴经济走廊建设，以促进国内发展，两国都需要为国内发展创造良好外部环境。

但是，特朗普政府延续打压巴基斯坦、拉拢印度的新南亚战略，给地区局势带来了新的不确定性。一方面，美国加强与印度的双边关系，包括确认印度作为美国“主要防务伙伴”地位，另一方面则对巴基斯坦摆出敌视、指责、施压的姿态。美国在印巴之间“选边站”，增加了地区平衡被打破的风险。

地缘风险之五：阿富汗动荡

当前，阿富汗国内安全形势依然严峻，阿政府与塔利班之间的直接对话没有实质进展，阿富汗民族和解遥遥无期。

更重要的是，极端组织“伊斯兰国”的渗透和转移加剧了阿富汗局势的危险性。２０１７年，在叙利亚、伊拉克被击败后，部分“伊斯兰国”残余势力转移至阿富汗，使得阿国内局势更加复杂。中国社会科学院中东问题专家魏亮认为，“伊斯兰国”在阿富汗非常活跃，已成为威胁阿富汗稳定的基本因素之一。

为应对“伊斯兰国”、“基地”组织和“哈卡尼网络”的恐怖威胁，美国宣布暂缓此前宣布的撤军计划，并计划在２０１８年向阿富汗增兵３０００至４０００人。

近年来，中国积极参与推动阿富汗问题解决。去年年底在北京举行的首次中国－阿富汗－巴基斯坦三方外长对话中，中国外交部长王毅提出，中巴双方愿同阿方一道，“探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸”。

阿富汗因其连接中亚、南亚、西亚的重要地理位置，有“欧亚大陆心脏”之称，同时还拥有丰富的能源资源。在新的一年，降低阿富汗发生新的冲突的可能性，有利于增进有关各方的共同利益。（参与记者：杨定都、邵杰、赵嫣、杜白羽、闫亮）

(责编：郭昕璇(实习生)、曹昆)