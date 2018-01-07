坚定的决心 大国的担当——国际社会点赞中国全面禁止象牙贸易

２０１８年１月１日起，中国全面停止商业性象牙加工销售活动。这是中国送给大象家族的新年礼物，更是负责任大国对世界的庄严承诺。

连日来，国际社会纷纷点赞中国在野生动物保护领域的努力，认为这一决定彰显中国打击盗猎行为的决心，以实际行动为世界作出榜样。

中国决心 有目共睹

“没有买卖就没有伤害。”中国的象牙贸易禁令从源头上铲除猎杀野生动物的土壤，让达摩克利斯之剑在非法猎杀者头上高悬。

总部设在瑞士的世界自然基金会表示，中国这一决定影响巨大，有利于进一步遏制非洲象遭受非法屠杀和贩运的趋势。该组织负责非洲事务的主管弗雷德·夸梅·库马说，在保护野生大象方面中国展现出“伟大的领导力”。

国际野生物贸易研究组织专家米利肯认为，中国的这一决定展示其在野生动物保护领域的责任感，以及与世界各国共同打击盗猎行为的决心。

博茨瓦纳保护大象组织“Ｅｌｅｐｈａｎｔｓ Ｓｃｅｎｔｓ”董事会成员塞克尔说，象牙贸易禁令使非法进入中国的象牙数量下降了８０％。“中国作出了一个历史性的影响世界的决定。”

国际野生物贸易研究组织东南亚区域负责人克里什纳萨米说，中国禁止商业性加工销售象牙及制品活动意义深远。她呼吁各方加强合作，让中国采取的措施发挥更大作用。

非洲野生动物基金会主席塞布尼亚说，中国对支持非洲野生动植物保护项目的承诺不是空喊口号，而是采取了务实的措施。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山认为，中国就保护野生动植物所作的努力有目共睹，中国的这一举措在全球层面意义深远，对于保护濒危动物是一个重大的里程碑。

中国榜样 示范引领

中国全面禁止象牙贸易的决定和相关举措，在国际野生动物保护领域起到引领示范作用，有利于全球合力打击盗猎行为。

世界自然基金会驻泰国保护项目负责人康登说，中国关闭象牙市场在野生动物保护事业上的带头作用意义非凡，同一地区的其他国家有望在中国的带领下关闭其象牙贸易市场。

在卢旺达环境保护专家巴库恩齐看来，这一举措体现了中国政府打击大象盗猎和保护大象的政治意愿，在野生动物保护领域中国正为世界作出榜样。中国政府此举对关闭日本、泰国和越南等世界主要象牙贸易市场具有重要意义。

塞布尼亚认为，在打击大象盗猎和非法象牙贸易上中国已成为先行者，其他国家应效仿这种做法。非洲国家应承担起保护大象的责任，像中国政府一样采取稳固而有力的法律措施。

斯里兰卡野生动物保护协会成员阿布哈亚古纳瓦德纳希望斯里兰卡向中国学习，采取切实措施保护大象等野生动物。

世界自然基金会驻坦桑尼亚代表恩古萨鲁高度赞赏中国积极履行在抵制象牙贸易、打击盗猎方面的承诺，呼吁目前尚未实施象牙贸易禁令的国家积极效仿中国，共同抵制象牙制品贸易。

中国担当 鼓舞世界

全面禁止象牙贸易展现中国负责任大国形象，对世界各国加强打击大象盗猎现象起到促进作用。

塞布尼亚指出，中国积极履行打击象牙等野生动植物非法交易的国际义务，体现了负责任大国的担当。

几内亚国家自然保护和濒危物种管理局局长凯塔表示，中国全面停止商业性象牙加工销售活动的决定“对我们来说是非常大的鼓舞，这将有助于扭转非洲大象数量下降的现状”。

博茨瓦纳环境、野生动物和旅游部长切凯迪·卡马认为，中国此举给非洲地区大象的未来带来希望，中国的象牙贸易禁令是减少大象偷猎的“最伟大一步”。

阿布哈亚古纳瓦德纳表示，中国全面禁止象牙贸易将对全球非法象牙交易起到震慑作用。

津巴布韦野保组织“保护任务力量”主席罗德里格斯期待中国与非洲象数量较多的国家加强合作，共同打击象牙及其制品的非法贸易。

莫桑比克环境学家塞拉说，中国全面禁止象牙贸易将给莫桑比克北部特别是尼亚萨省的种群保护带来积极影响。目前在莫桑比克戈龙戈萨保护区，盗猎活动日益减少，大象种群逐渐恢复。

塞克尔说，中国政府这一“战略决定”将使打击偷猎的活动恢复活力。中国激发其他政府和个人为阻止涉野生动物犯罪而行动。（执笔记者：危玮、丁宜；参与记者：金正、聂晓阳、陈晨、张玉亮、吕天然、杨孟曦、陈家宝、林昊、聂祖国、朱瑞卿、高竹）

(责编：刘茹霞(实习生)、曹昆)