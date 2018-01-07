南非中国留学生及学者学习习近平总书记回信有感

人民网约翰内斯堡1月7日电（王磊） 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给莫斯科大学中国留学生的回信发表后，驻南非使馆教育组立即将回信和有关报道推送给在南非的中国留学人员组织和孔子学院及孔子课堂，各地以不同形式组织学习和交流，掀起了学习回信的高潮。

留学人员纷纷感谢总书记和党中央对留学人员的关怀，表示将努力学习，以饱满的热情投入到促进中外人文交流和推广“一带一路”倡议的工作中，投入到实现中国梦和人类命运共同体的伟大实践中，不负祖国的期望。

南非西开普省学生学者联合会的师生们表示，作为生活在新时期的青年一代，要有一股遇到任何事情都勇于挑战的勇气，处难不惊，克难而进，勇于担当这个时代赋予的历史责任，励志勤学、刻苦磨练。

南非西开普大学中医系马学盛博士说，祖国的日益强大，为中医在海外的传播和发展创造了历史性的机遇，习近平总书记的回信让我们干劲十足。2018年我们要撸起袖子加油干，在南非大力推广中医，宣传中医文化，为南非培养更多的高水平的中医人才。

物理治疗专业的香港学生庾德荣表示，很荣幸能读到习近平主席写给莫斯科大学留学生的信。虽然在南非生活学习，但是我一直关注着祖国的各种信息，期待祖国更加繁荣昌盛，香港发展更加稳定。

南非开普半岛理工大学数学系颜秉文教授提到，作为一名老留学生，在海外学习、工作这么多年，远隔重洋也能感受到祖国的关怀，并见证了祖国的强大。身处国外的十几年来，我一直保持着同国内各大科研机构和大学的联络，努力搭建中国南非学术合作的桥梁。

南非斯坦林布什大学亚洲学生联合会会长李玥彤说，在海外求学期间，从未停止对自己的严格要求，努力学习，争取将来学成回国，让自己的奋斗目标早日实现。现在作为学联主席，将尽最大的努力帮助同学进行文化的交流，互通有无，互相学习，共筑五彩缤纷的留学之路。

南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长李晓艳说，习近平总书记的回信，传递了对教育工作的重视，对出国留学工作的肯定，和对广大青年学生，特别是对海外学子的厚爱和期望，是对我们广大教育工作者，特别是对我们在海外一线工作人员的激励和鞭策。我们将充分利用祖国和人民为我们提供的舞台，并不断拓展新的领域，把孔子课堂打造成一个南非汉语和中国文化推广的重要阵地，一个中南两国人文交流的重要平台。

孔子课堂中方教师金钰也表示，作为新时代背景下的青年教师，将坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，把“不忘初心，方得始终”作为座右铭，树立“教书育人”的庄严承诺，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想！

中方教师费清明提到，习近平总书记给海外学生的回信，对海外学人是极大的鼓舞，让在海外工作的人感觉目标更清晰，责任更重大，脚步更坚定。今后，将以更昂扬的斗志，承担起更光荣的任务，迈着更坚定的步伐，向着更长远的目标迈进。

岳磊说，作为汉办外派南非孔子课堂的一名老师，会时刻将个人命运与时代发展紧密结合，把回信精神内化于心、外化于行，做出无愧于青春、无悔于时代的青春选择，不断为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

中方志愿者刘亚芬、靳心雨、逯珊珊也纷纷感谢祖国对海外游子的挂念，并表示作为一名中国文化的传播者，要上好每一节课，说好每一句话，讲好每一个故事；同时，作为一名中国当代青年，也将矢志不渝，坚定笃行，不断地积累教学经验、增长本领，完善自我，增进对汉语及中国传统文化的了解，坚定且自信地向学生传达一个完整的中国形象。

南非洲中国科技教育协会（SETEA） 王于晨则表示将深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把在国外学到的知识，创新应用到中国经济发展的大业之中，为构建人类命运共同体，实现“两个一百年”的宏伟目标而奋斗。青年人是中国发展的希望，是未来世界的脊梁，也将成为中国与非洲互联互通、合作共赢的中坚力量。

开普敦大学孔子学院汉语教师王振宇说，一直以来习近平总书记的教诲如同指路明灯，照亮了我们的人生道路。祖国的支持让我们坚定前行，于海外学习深造。但最深层次的归属感，只有在中国才能找到。实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要一代又一代有志青年接续奋斗。青年人将以国家富强、人民幸福为己任，肩负使命，砥砺奋进，积极投身中国特色社会主义伟大实践，并为之终生奋斗。

孔子学院汉语教师志愿者吴华鹰则表示在读到习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信后，感受到身上背负的责任和使命更加重大。要不断学习，丰富头脑，将理论学习和具体实践相结合，提高自身的技能，为寻找、创新中国文化传播方式不懈努力。

汉语教师志愿者吴绍文提到，个人价值的实现离不开集体，离不开社会，同时社会的发展也有赖于无数个你我的努力和进步。如今的中国眼界更大，如今的中国青年心怀更加宽广，我们不仅要雄于地球，还要和世界各国共享发展和繁荣。前路漫漫，但却有光，我们乐此不疲。

朱姗姗说，作为一名南非德班理工大学在读旅游与酒店管理专业的硕士研究生，看到此信后深受鼓舞，将来学成之后，要么回国报效，要么继续从事推动中南两国各方面交流的工作。

于潇是一名南非德班理工大学的留学生，同时也是孔子学院的工作人员。对于2018年，他是这样想的：为祖国的进步与发展做出自己应有的贡献，帮助孔子学院积极拓展各项活动与文化教育项目，促进两国人民的交流与友谊。

金山大学的国家公派留学博士生张亚盟说，虽然留学生只身一人在国外学习的生活很苦，没有家乡香甜的饭菜，没有好友的陪伴。但是强大的祖国为我们创造了一个如此便利的出国学习机会，我们理应努力学习，发奋图强，报效祖国。我们也深知，虽然国家强大了，富裕了，但是在许多科学技术上还是落后于人，在许多国家的形象中我们落后的印象还没改变，这些都是我们努力学习的责无旁贷的理由。

南非中国学者学生联合会比勒陀利亚大学常润磊、李洁琼表示，作为留学生，虽然远离祖国，却心系祖国，时刻关注着祖国的蓬勃发展，并为之感到骄傲和自豪。在努力学好专业课的同时，将积极向周边同学宣传祖国快速发展的丰硕成果，为实现祖国的伟大复兴，为"一带一路"的建设贡献自己的力量。

南非茨瓦尼理工大学电子工程系在读博士方云飞说，新时代的留学生肩负着留学报国以及文化传播的双重责任。不卑不亢地做人，堂堂正正地行事，传播优秀的中华文明的价值和文化，拒绝腐朽价值观点的侵蚀。

南非中国学者学生联合会南非大学沈建琪提到，国家和民族的发展史融合着一代又一代青年的拼搏奋斗史。留学生作为中国青年的一部分势必也将在历史舞台上走到台前、挑起国家和民族复兴的重担。牢记党和国家赋予我们的使命，严格要求自己，勇做新时代的“三有”新青年，不负时代，无愧历史。

南非罗德斯大学孔子学院汉语教师志愿者赵耀说，身处异国他乡的我们，有幸读了习近平总书记给海外留学人员的回信，信中的一字一句都流露着习近平总书记对海外学子的深切关怀。在海外任教期间，我们不仅要完成汉语教学和文化传播的任务，更要汲取先进的科学知识和教学理念，教学相长，努力提升自我，早日成长为可堪大任之才，为祖国蒸蒸日上的教育事业贡献自己的绵薄之力！

汉语教师志愿者臧丽则表示，虽身处异国他乡，仍感念祖国温情！在习近平总书记的回信中，字里行间都给海外学人寄予了诚挚的期盼与关怀。在新的一年中我们会更加虔诚，努力学习，精于专研，为祖国的美好未来贡献自己的绵薄之力；我们也定将以深切的“感情”、满腔的“热情”和高涨的“激情”，承载高度的“责任感、使命感、荣誉感”，在海外汉语课堂中恪尽职守，不负祖国的期望，努力完成新时代下汉语国际推广的使命。

南非斯坦林布什大学孔子学院汉语教师志愿者表示，在中国特色社会主义新时代，有幸作为汉语传播者为中国文化传播与推广做出自己的贡献，新的一年里，会继续弘扬中华文化，从中汲取精神力量，积极推动中外文化交流互鉴，促进中外人民了解和理解中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐的坚定理念，为早日实现中国梦献上自己的一份力量。

南非德班理工大学孔子学院志愿者说，2018年将会是充满希望的一年，中南建交20周年，越来越多的南非人渴望了解中国，学习汉语。很庆幸能见证这一伟大的时刻，并且为此做出贡献。新的一年，我们准备好在梦想的道路上继续前行。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)