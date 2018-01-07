特朗普表示愿与金正恩展开有条件对话

美国总统特朗普６日说，愿意和朝鲜最高领导人金正恩展开有条件对话。他表示，希望韩朝两国将于９日举行的会谈能超出奥运会范畴。

特朗普当天在美国马里兰州戴维营对媒体说，他对与金正恩通过电话进行对话持开放态度，但这“并非没有前提条件”，美国对朝立场非常“坚决”。

谈到韩朝定于９日举行的会谈，特朗普说，“百分百支持”会谈举行，希望会谈内容能“超出奥运会范畴”。

韩国统一部５日确认，朝鲜同意９日在板门店韩方一侧“和平之家”举行韩朝高级别会谈。会谈将讨论包括韩国平昌冬奥会参赛事宜在内的韩朝关系改善等问题。

金正恩１日表示，朝鲜有意派代表团参加平昌冬奥会，北南当局可就此进行紧急会谈。韩国政府２日向朝方提议９日在板门店举行韩朝高级别会谈。金正恩３日下令重新开通板门店朝韩联络热线。对于半岛出现的和平信号，美国国务院和白宫发言人近日表示，韩朝之间无论开展什么形式对话，美国都怀疑朝鲜诚意。在朝鲜作出弃核的明确努力前，美国对韩朝间任何形式对话“不会当真”。

去年以来，朝鲜进行核试验并多次试射导弹，美韩两国则扩大军演规模，朝鲜半岛局势不断呈现紧张态势。特朗普政府上任以来，坚持奉行所谓“最大施压”政策，以期迫使朝鲜弃核，但并未达到预期效果。今年１月中旬，美国将和多国在加拿大温哥华举行会议，商讨下一步朝核问题解决策略。（记者朱东阳 刘晨）

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