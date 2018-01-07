尴尬！以坚韧果敢著称的西班牙精锐部队有人肥胖

隶属于西班牙军队的步兵团“西班牙军团”因坚韧果敢获称“死亡新郎”。不过，这支精锐部队眼下面临肥胖窘境。

英国《卫报》4日报道，步兵团中超过3000人接受身高体重指数（BMI）检测，结果其中180人的BMI数值达到或超过30，意味着他们体重超出健康范围。

西班牙《国家报》援引这支部队发布的一份内部备忘录报道，“西班牙军团”深陷窘境，不得不采取一系列手段帮助士兵减肥。这份内部备忘录说，缺乏健身器械以及士兵平均年龄较高是导致肥胖的原因。另外，超重现象由“文化、身体疾病、心理等多重因素引起”。尽管借口众多，这支有近百年历史的步兵团不得不承认，“作为作战部队，如果任由士兵们发胖，军队颜面将荡然无存”。

有肥胖问题的士兵正接受医疗检查、听从饮食营养建议并开始锻炼，可望每周减重0.5公斤至1公斤。

一名军方发言人告诉《卫报》，减重计划自去年9月启动，初步效果良好。“尽管很艰难，我们还是在减重过程中看到很多人不断自我激励。”

值得一提的是，“西班牙军团”的军服有特色：军帽上带有穗状装饰物，上装是开领衬衫。有网友去年在社交媒体上对这支部队的军服冷嘲热讽：“‘西班牙军团’的军服上装领口没有纽扣，这样的装束使他们成为欧洲最‘秀色可餐’的杀手。”（王逸君）【新华社微特稿】

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