日本拟再邀请普京访日 欲推动争议领土谈判

日本媒体6日援引政府消息人士的话报道，日本政府正在考虑邀请俄罗斯总统弗拉基米尔·普京2019年5月再次访日，以期能在争议领土谈判中取得进展。

普京曾于2016年12月访问日本，与日本首相安倍晋三举行会谈。普京到访前，日本政府曾预计，那次访问将成为解决北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）归属问题的“转折点”。而实际上，双方虽然同意启动共同经济活动磋商，但在岛屿归属等关键问题上没有取得实质进展。

千岛群岛位于俄远东堪察加半岛与日本北海道之间。群岛南部的齿舞、色丹、国后和择捉四岛总面积大约5000平方公里，被俄称为南千岛群岛，日本则称之为北方四岛。二战结束以来，四岛由俄方实际控制。俄认为日本要求归还北方四岛意在要求重新定义二战战败结果。由于争议严重，两国至今未能缔结和平条约。

日本方面预计，普京将在今年3月的总统选举中获胜，进而会在明年二十国集团峰会期间再次前往日本。日本将于明年举办这一峰会，但具体时间尚未确定。

按日本政府消息人士的说法，日本政界普遍希望普京访日行程不与二十国集团峰会重叠，而是举行“纯粹的日俄双边会谈”。预计安倍将在今年5月访俄期间向普京发出邀约。

这名消息人士同时透露，由于普京在俄罗斯国内支持率稳定，日本政府现在越来越认为，日俄争议领土问题必须在普京执政期间取得进展。不过，双方在争议领土启动共同经济活动能否推动归属问题解决仍存在疑问。

去年11月，普京与安倍在越南参加亚太经合组织领导人非正式会议期间会面，安倍在会面时提及缔结和平条约一事。普京随后接受媒体记者采访时说，距离达成俄日和平条约还有“很多问题”，其中一些问题可能需要花“长时间”解决。

普京说：“一些问题能够立即解决，但是一些问题可能将花长时间解决。这不取决于谁执政，无论是安倍、普京或者其他人。”（张旌）（新华社专特稿）

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