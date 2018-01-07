2017年地球温度有记录以来第二高 仅次于2016年

哥白尼气候变化局4日说，2017年是有气象记录以来地球温度第二高的年份，仅次于2016年。

哥白尼气候变化局的一份研究报告显示，2017年地球表面平均温度为14.7摄氏度，比工业革命前高1.2摄氏度，略低于有记录以来最热一年，即2016年。

哥白尼气候变化局由欧洲中期数值预报中心运营，是首个报告2017年气象状况的国际气象机构，所用气象记录最早可追溯到19世纪后期。

哥白尼气候变化局局长让－诺埃尔·泰波告诉路透社记者：有记录以来地球温度最高的17年中，16年在本世纪；一种占压倒性优势的科学共识是人为排放正在加剧气候变暖。

哥白尼气候变化局解释，2016年厄尔尼诺现象带来额外热量，2017年是没有厄尔尼诺现象的年份中地球温度最高的一年；随着气候变暖，气候异常会越来越频繁，2017年北极海冰消退和欧洲南部干燥天气延长导致的葡萄牙和西班牙森林火灾是例证。

路透社报道，哥白尼气候变化局研究结果与联合国世界气象组织的预测一致。世界气象组织2017年11月预测，2017年是次于2016年的第二或第三热年份。

世界气象组织定于两周后发布2017年气象报告。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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