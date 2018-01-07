“应激反应”？巴基斯坦欲遣返阿富汗难民

巴基斯坦参议院外交委员会主席努扎特·萨迪克5日说，美国暂停对巴基斯坦安全援助的决定不利于巴基斯坦与美国的关系。

巴基斯坦内阁本周决定，将在一个月内遣返境内的阿富汗难民。德新社分析，这一决定可能是受到美方压力后作出的“应激反应”。

【遣返阿富汗难民】

德新社5日援引一份内阁声明报道，巴基斯坦本周决定，将在30天内遣返境内的阿富汗难民。

一名巴基斯坦官员说，除了政府部门登记在册的阿富汗难民，巴基斯坦境内还生活着上万阿富汗人。估计巴基斯坦境内的阿富汗难民人数超过200万。

遣返阿富汗难民的决定令联合国难民事务高级专员公署和位于伊斯兰堡的阿富汗使馆感到惊讶。这两家机构均希望巴基斯坦把遣返难民的时限延长至6个月。

联合国难民事务高级专员公署发言人凯瑟·阿夫里迪说，“我们对此深表关切”。一名驻伊斯兰堡的阿富汗外交官在网络上发表声明说，阿富汗对此事很担心，阿富汗方面已与巴基斯坦政府交涉。

按德新社的说法，巴基斯坦突然宣布遣返阿富汗难民，可能是一种应激反应。巴基斯坦过去多次宣布遣返境内阿富汗难民，以应对美方压力或暴力事件激增的情况。但这些遣返计划从来没有得到彻底执行。

【巴美关系受影响】

巴基斯坦宣布遣返阿富汗难民的大背景是，美国国务院4日以巴基斯坦未能采取“坚决行动”打击武装人员为由宣布暂停对巴基斯坦安全援助。

巴参议院外交委员会主席萨迪克5日对美方举措表示失望。“美方目前的行为不利于实现美国的反恐政策，也不利于维护这一地区的持久和平。”

萨迪克强调，巴基斯坦“在打击恐怖主义方面扮演重要角色”。尽管巴基斯坦能像上世纪90年代那样挺过去，但巴基斯坦希望改善与美国的关系。

法新社报道，巴基斯坦外交部5日发表一份措辞严谨的声明，愿与美方官员“接触”、等待进一步消息。

这份声明没有直接提及美国暂停对巴基斯坦安全援助的决定，但巴基斯坦外交部警告美方，“任意设置最后期限、单方面宣布、改变规则，对应对共同的安全威胁没有帮助”。

美方决定引发巴基斯坦一些地区出现小规模抗议。在巴基斯坦西南部俾路支省杰曼地区，上百人5日高喊着反美口号聚集在一起。

本月1日，美国总统唐纳德·特朗普发布推文抨击巴基斯坦，指责后者反恐不力，威胁切断安全援助。（包雪琳）（新华社专特稿）

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