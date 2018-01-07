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50多元购得他人信息？印将调查身份数据库漏洞

2018年01月07日10:38  来源：新华网
 

　　印度一家媒体曝光社交平台上可低价购得印度公民身份信息后，印度生物识别身份系统的管理机构4日说，已要求警方展开调查。

　　印度《论坛报》先前报道，这家日报的记者在网上仅花500卢比（约合51.16元人民币）就可购得用户名和密码，进入名为“Aadhaar”的印度生物识别数据库，获得他人的姓名、照片、电话号码、家庭住址等信息。

　　报道称，兜售数据库登录凭证的人在社交平台WhatsApp上大搞推销。

　　管理这一数据库的政府机构4日发表声明，证实已向警方控诉出售登录凭证者，但没有提及这些人是谁。

　　这一机构说，包括公民“生物信息”在内的重要数据“完全安全”，不会出现公民银行账户被入侵的情况。

　　印度生物识别数据库存有超过10亿印度公民的指纹、虹膜图像及基本身份信息。印度政府还要求公民向这一系统提供银行账户信息。反对者认为，这一系统关联银行账户有风险。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)
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