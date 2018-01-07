日本筑地市场金枪鱼拍出今年最高“开年价”

日本东京筑地水产市场5日举行最后一次新年拍卖会。一条405公斤的蓝鳍金枪鱼以3645万日元（约合209万元人民币）高价成交，折合每公斤约9万日元（5156元人民币）。

日本广播协会（NHK）报道，拍出今年最高“开年价”的金枪鱼捕捞自津轻海峡，买走它的是东京一家水产批发公司社长山口幸隆。

“我就盯着这条鱼呢，能拍下来很开心。虽然市场要搬到丰洲了，能在筑地市场完成最后的新年竞拍实在太好了。”山口说。

钓到这条鱼的是青森县大间町66岁的渔夫竹内正弘，竹内的金枪鱼已经连续三年在新年拍卖会上拍出最高价。

筑地市场位于东京繁华地区，建于1935年，是日本最大的海鲜批发市场和著名景点。每年新年第一场拍卖会上，许多买家会竞出高价，希望博个好彩头。2013年的新年拍卖会上，一条222公斤重的金枪鱼拍出1.55亿日元（888万元人民币）天价，创历史最高。

筑地市场定于今年10月搬迁至东京湾附近的丰洲市场。因担忧丰洲市场污染问题，搬迁计划先前多次延迟。

“这次真的是这里最后一次举办（新年）拍卖了，”61岁的海鲜店老板山口光子（音译）说，“所以我一定要来看。”

5日的拍卖会上，还有一条190公斤重的蓝鳍金枪鱼以3040万日元（174万元人民币）成交，每公斤价格高达16万日元（9166元人民币），为当天最高。

“很明显，高额成交价并不反映鱼类的真实市场价。”来自美国皮尤慈善基金会全球动物保护团队的杰米·吉本说。去年年底，筑地市场蓝鳍金枪鱼的平均价格为每公斤4500日元（258元人民币）。

吉本警告，庞大的消费量已经危及蓝鳍金枪鱼的生存。2014年，蓝鳍金枪鱼被世界自然保护联盟列入濒危物种红色名录。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)