美国东部遭遇“炸弹气旋” 统计数字告诉你多可怕

人民网讯 综合美国媒体报道，寒冷的“炸弹气旋”袭击美国东部，这给美国东部带来强风暴雪，局部地区迎来近30年来最强的降雪。

美东多地都受到这场风暴影响出现降雪。截至美东时间5日上午10点30分，降雪情况如下：

佛州塔拉哈西市：0.1英寸。这是这座城市1989年以来最大的降雪。当时该地降雪0.9英寸。乔治亚州萨凡纳：1.2英寸。这是1989年以来最大的降雪。当时该地降雪3.2英寸。南卡州萨默维尔：7.3英寸。北卡州罗基克：12英寸。马里兰州海洋城：11英寸。新泽西州贝维尔：18英寸。康州斯塔福德维尔：16英寸。纽约州特利威尔：16.4英寸。纽约市中央公园：9.8英寸。这也创下了一日降雪量纪录。纽约市皇后区：13.6英寸。波士顿洛根机场：13.2英寸。新的一日纪录。缅因州班戈：18.3英寸。

风力情况：

麻州南塔基特：每小时76英里。维州亨利角：每小时74英里。罗德岛布洛克岛：每小时71英里。康州、纽约和新泽西州受到这场风暴影响很大，气象部门向这三地发出警告。（老任）

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)