特朗普否认有精神病 自称是“稳定的天才”

人民网讯 据法新社报道，有争议的畅销书《火与怒：特朗普白宫内幕》继续让特朗普火冒三丈，这本书把特朗普描述成一个智力有问题的人，说特朗普治下的白宫很混乱，人人无所适从。特朗普6日继续发推反击，形容自己是“天才”，一个“稳定的天才”。

特朗普显然是历任美国总统中第一位需要出面为自己的才智和心理健康辩护的人。6日在戴维营与共和党领袖会晤的特朗普发推说：“我一生中两个最重要的资产就是心理稳定和真正的聪明”。他称这一点他与希拉里.克林顿截然不同。

特朗普发推称：“我从一个成功的商人、顶级的电视明星，最终只竞选了一次就当选美国总统。这不只是证明我聪明，而且证明我是一个天才。”特朗普使用这样的语气说话，似有记仇、报复心强的意味，对于一个超级大国的领袖，十分地罕见，这意味着特朗普被伍尔夫新书激起的怒火远远没有打消。

这一切都是由新出版的作家伍尔夫的颇具争议的新书引起，这本书描述了一个性格反复无常的特朗普，书中称亲近特朗普的人都怀疑他能否领导美国。伍尔夫指特朗普讲话时不断重复，以前在大约30分钟的时间内，会把刚才说过的话逐字再说一遍，一字一句地表达，而且是三段故事都重复说，而现在则变成10分钟之内就会出现同样的情形。伍尔夫写道：“他周边的人都说他就像个孩子，他们的意思是，他需要立即得到满足。一切都得围着他转”。伍尔夫对英国广播公司表示，他披露的特朗普的情形或可能会缩短他的任期。“大家突然会说，啊，我的上帝，这是真的，原来他光着身子。”伍尔夫还在书中称特朗普可能需要接受精神病方面的帮助。他认为特朗普不适合担任总统，已成为普遍看法。

特朗普揭露这本书“充满谎言，造谣，信息来源根本没有存在过”。他形容伍尔夫是一个十足的失败者。特朗普指责新闻媒体和民主党人用曾经使用过的对付共和党前总统里根的策略来攻击他。美国国务卿蒂勒森5日在CNN替特朗普辩护说，“我从来不认为他的精神健康有问题”。（老任）

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