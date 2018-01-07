纽约严寒  豪华邮轮遭遇风暴4000人死里逃生

人民网讯 综合美国媒体报道，在 "炸弹气旋" 暴风雪袭击美东之后, 寒冷的气温6日继续下降, 纽约市也迎来了今冬的最低温。有人甚至称，气温比火星表面还冷。气象学家说, 受寒风效应影响预计将达到华氏零下100度，皮肤在空气中暴露十分钟就可能被冻伤。

一艘名叫“挪威逍遥号”的豪华邮轮本周从巴哈马群岛返航纽约途中在海上遭遇了强烈风暴，船上的4000名乘客遭遇了“地狱般的”经历。4日，邮轮从加勒比海返回纽约途中遇到给美东带来暴风雪的“炸弹气旋”风暴，当时有30英尺高的海浪拍打着船身，同时还遭遇了海上的飓风。据乘客描述，当时海水淹没了甲板，从天花板上渗下来，船内乘客陷入恐惧和惊慌。

5日，该邮轮公司在发表声明时并没有提及这次悲惨的经历，只说由于天气原因，原定于5日到达纽约的邮轮将延迟至6日下午3点到达，为延迟行程道歉，但是在稍后的另一份声明中他们向乘客道歉，称天气状况比他们预想的还要恶劣。声明中说：“4日早上，由于在旅途中从巴哈马返回纽约时遇到冬季风暴格雷森，“挪威逍遥号”遭遇了比预测的更强的天气状况。所有的客人和船员都是安全的。我们为恶劣天气, 以及他们可能遇到的任何不适的情况诚挚地向客人们道歉。

乘客罗斯一家21人乘坐邮轮为家中长辈庆祝80岁的生日，不想却遇到如此可怕的经历。卡洛琳·罗斯对CBS表示称他们家人准备在上岸后向邮轮公司索要全额退款，并就许多疑问讨要说法。他们认为，船长把4000人的生命掌握在手里，如果知道当时会发生风暴，就应该带他们返回安全地带，他们宁可早一天结束回家，也不愿意经历这样的遭遇。据她描述，当时船身剧烈晃动，东西从架子上坠落，房间里的海水灌进2英寸高，船只在海中的晃动引起乘客强烈不适。

不少乘客拍摄了当时海上的画面，称这是人生中最恐怖的一次经历，如同噩梦一般。（老任）

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