美国威胁完全终止援助巴基斯坦 巴军方回应称不为金钱而战

人民网讯 据美国媒体报道，美国总统特朗普5日晚上回应兰德参议员要完全停止援助巴基斯坦的想法，在推特上发推说：“好主意，兰德！”

兰德参议员在推特上发文说：“我今后数天内将提出终止援助巴基斯坦的法案。我的提案要把援助巴基斯坦的那些钱用于在美国建设公路和桥梁。”特朗普行政当局4日宣布冻结给巴基斯坦的军事援助，并表示，在巴基斯坦对阿富汗塔利班和哈卡尼恐怖网络采取果断的行动之前，将一直冻结军援。美国政府官员说，冻结的军事援助包括10亿美元的军用装备和用于反恐行动的9亿美元。

一名高级美国官员5日说：“巴基斯坦有大把的时间来显示它认真对待我们的要求。我们已经明确表明了我们的期待。不幸的是，我们没有看到我们所期望的实质行动。“

巴基斯坦军方表示，美国的行动是毫无意义的威慑，只能破坏安全合作和地区和平的努力。巴基斯坦陆军发言人加富尔少将说：”巴基斯坦从来不为金钱而战，只为和平而战。“他还否认美国有关巴基斯坦为塔利班和哈卡尼网络提供栖身之地，从而他们对邻国阿富汗的美军发动攻击的指称。

巴基斯坦外交部5日发表声明，批评美国单方制定最后期限，单方做出宣布。声明还说，巴基斯坦进行的反恐战争基本从本国获得资金。巴基斯坦外交部说，美国的压力对应对共同威胁的努力适得其反。（老任）

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