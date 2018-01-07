原标题：2018，有看头的八场选举

当地时间1月5日，俄罗斯2018大选普京支持者为助其竞选征集签名 供图/视觉中国

从世界范围看，2018年是选举大年。以拉美和加勒比地区为例，预计将有巴西、墨西哥、古巴等6国举行领导人和议会选举。在欧洲，意大利和匈牙利的议会选举值得关注。中东地区也将迎来埃及总统选举、伊拉克议会选举等。无疑，上半年的俄罗斯总统选举，下半年的美国国会中期选举，将是2018“选举年”的重头戏码。

3月4日 意大利议会选举

令欧盟操心

2017年12月28日，意大利总统马塔雷拉宣布解散议会。新一届议会选举定于2018年3月4日举行。

意大利的政治经济、财政金融等状况一直是欧盟的“软肋”。在近年来的难民潮冲击下，意大利作为北非难民入欧的登陆点，已不堪重负。今年议会选举，反欧盟、反移民的五星运动党如有强劲表现，将在意大利乃至欧洲社会掀起新的波澜。

意大利舆论预计，现阶段民调居首的五星运动党恐难拿下独立组阁所需议席；意大利力量党、北方联盟等组成的中右翼联盟会有不俗表现；执政的民主党内部分裂，但仍不容小觑。如果三方平分秋色，意大利可能再次陷入政治僵局，给本国经济和欧盟团结的前景蒙上阴影。

3月18日 俄罗斯总统选举

悬念在选后

2018年3月18日，俄罗斯将举行总统选举。2017年12月27日，普京总统以独立候选人身份正式报名参选。民调显示，八成俄罗斯民众信任普京。

俄罗斯1月5日正式启动为总统普京2018年竞选新一届总统的收集选民签名活动。

观察人士普遍认为，鉴于普京执政根基稳，民意支持率高，反对派力量弱，他成功连任几无悬念。普京面临的主要挑战不是竞选本身，而是接下来6年如何带领俄罗斯克服内政外交上的棘手难题。

对内方面，普京预计将继续致力于调整经济结构，寻找新的增长点，消除腐败。在对外政策上，他将继续面对俄美日益加深的矛盾和西方的制裁与孤立，还与其他大国领导人一样，面临国际格局大变革的持续考验。

4月19日 古巴领导人选举

开启新老交替

2018年4月19日，古巴全国人民政权代表大会将选出新领导人，开启新老交替。

2016年古巴共产党第七次全国代表大会上，古巴领导人劳尔·卡斯特罗就曾表示，将在2018年卸去古巴国务委员会主席职务，届时将由年青一代来领导古巴的社会主义革命。古共七大选举产生的新领导层也体现了“以老带新”的格局。正因为有了这些准备和铺垫，预计2018年古巴最高领导层的新老过渡将平稳进行。无论谁接替劳尔·卡斯特罗出任最高领导人，都会继续推进古巴的社会主义建设。而新一代领导人带来的新气象也将是外界瞩目的焦点。

7月29日 柬埔寨国会选举

干涉与反干涉斗法

定于2018年7月29日举行的柬埔寨大选预计没有太多悬念，却会很有看头。没悬念，是因为迄今未出现足以与首相洪森领导的人民党相匹敌的参选政党；有看头，则是因为这是柬埔寨去年清除“西方内鬼”后的一次民意测验。选举结果不仅将决定国会议席的分配，也将表明柬埔寨民众对西方干涉的态度。

柬埔寨去年依法逮捕最大反对党救国党主席根索卡，原因是他在一段视频中暗示自己受命于美国中央情报局，要推翻柬政府。此后，柬埔寨关停了有美国背景的几家非政府组织和“媒体”，依法解散救国党。美国等西方国家对此大为不满，频频对2018年柬埔寨大选指手画脚。这场大选也因此带上了干涉与反干涉的国际政治斗法色彩。

9月 日本自民党总裁选举

为安倍修宪铺路

2018年9月，日本执政的自民党将举行总裁选举。现任总裁安倍晋三将争取第三次当选。由于自民党在国会占据多数席位，安倍一旦连任总裁，理论上他在首相任上有望干到2021年。

2018年，日本政治的最大看点之一是修宪。据日媒报道，自民党有意在今秋的临时国会上发起修宪动议，并于2020年前将修宪案付诸公投。

因此，成功连任自民党总裁将意味着安倍拿到通往最终修宪之路的通行证。尽管安倍胜算颇大，但也可能面临石破茂等党内对手的强力挑战。

10月7日 巴西总统选举

寄望终结政局动荡

2018年10月7日，巴西将举行总统选举。这一南美大国近年来饱受政局动荡之苦，经济持续低迷。民众期待这次选举过后国家能重回正轨。

在不少巴西选民眼中，尽管受一系列丑闻影响，曾于2003年至2010年担任总统的卢拉依然是下届总统的最佳人选。在他执政期间，巴西经济增长显著，惠民政策帮助数千万人摆脱了贫困。

最新民调显示，卢拉在潜在总统候选人中支持率最高。但他能否参选有很大不确定性。卢拉去年被判9年半监禁，目前仍在上诉。如果二审维持原判，他将失去参选资格。一旦卢拉无法参选，其余候选人无明显优势，将出现群雄逐鹿的形势。

11月6日 美国国会中期选举

特朗普与共和党面临“大考”

美国将于11月6日迎来国会中期选举。这次选举对总统特朗普和他所在的共和党意义重大。

参众两院控制权是否能继续由共和党把持，将决定特朗普余下任期的政治议程能否顺利推进。此外，中期选举向来被视为美国民众对总统前半段任期表现的“公投”，其选情对2020年总统大选也有“风向标”意义。

民主党2016年总统选举失利的一大原因在于，包括黑人在内的核心支持者投票热情低。特朗普上台后的争议言论和政策加剧了美国社会分裂，此次中期选举将测试民主党能否重新整合反对特朗普的力量。

2018年年底 泰国大选

“军政”能否转“民政”

如不出意外，泰国将在2018年年底前迎来2014年军事政变后的首场大选。这将是对军方主导制定的泰国第20部宪法的首次测试，关系到泰国政治能否如期实现“军转民”。

新宪法引入了混合比例代表制，限制了泰国传统大党的权力分配，并规定上议院全部议席由军方指派，且总理可由非参选政党人士出任。

对于大选，许多选民感到的是一种无奈：他们乐见军政府管理下的相对稳定，但又对这种局面心有不甘；他们对恢复政党政治有所期待，但又对过去由政治恶斗引发的社会分裂心有余悸。据新华社

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