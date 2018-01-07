原标题：韩朝再次联络 讨论高官会安排

韩国统一部6日说，韩国与朝鲜当天再次通过热线联络，就预定下周举行的韩朝两年多来首次官方会晤讨论细节安排。

韩联社以韩国统一部一名官员为消息源报道，韩朝6日上午大约9时30分开始热线联络，以互发书面文件的形式讨论双方代表团人员组成。双方下午5时45分结束讨论，定于7日再次联络。

这名官员说，韩方打算派遣一支5人代表团，团长为统一部长官赵明均，其他成员包括一名统一部次官和一名文化体育观光部次官。朝方当天没有对韩方名单作出回应，也没有向韩方通报朝方代表团人选。

韩联社推断，朝方代表团团长可能是朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权。韩国方面5日说，朝方当天以李善权的名义向赵明均发传真，接受韩方提议，9日在位于朝韩军事分界线的板门店韩方一侧举行高级别会晤。

这将是2015年12月韩朝副部长级会谈之后双方首次政府间会晤。韩国统一部发言人5日说，会晤的主要议题包括如何改善韩朝关系和朝鲜参加2月在韩国平昌举行的冬季奥林匹克运动会。

韩联社援引一名韩国总统府官员的话报道，韩国总统文在寅6日听取了韩朝高级别会晤准备情况汇报。这名官员说，韩朝对话是缓和朝鲜半岛紧张局势、和平解决朝核问题的第一步，因而文在寅一直在听取详细动态报告。

两名朝鲜花样滑冰运动员有资格参加平昌冬奥，但是朝方没有在截止时间前报名。不过，这两名运动员有可能获得国际奥委会发放的外卡，从而得以参赛。

共同社等日本媒体6日报道，朝鲜籍国际奥委会委员张雄当天表示，朝鲜花样滑冰选手“有可能”出现在平昌冬奥赛场。

韩联社分析，一旦朝方决定参赛，双方可能会讨论朝鲜代表团前往平昌的交通方式和双方运动员是否重复先例，在开幕式和闭幕式上共同入场。如果朝方代表团由陆路通过军事分界线入韩，则需要韩朝军方协商。另外，如果朝方派遣拉拉队或者艺术团，双方将讨论交通路线、住宿安排、安全保卫等事宜。文/惠晓霜 （新华特稿）

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