一个日本演员的“北漂”生活

微博上曾刷过一个问题：“5秒钟说出一个日本人的名字，不要犹豫。”演员矢野浩二（见上图，资料图片）和名侦探柯南一起成了热门答案，可见其在中国知名度之高。作为电视剧里知名度最高的“鬼子”，矢野浩二回国后的生活如何？近日，记者在东京见到矢野浩二，解开了心中这份好奇。

递上名片，回过来的却是一口流利的京片子：“还是加微信吧，方便。”

“我没退出中国。2016年以后，我接的片子大部分是在日本拍戏。”

2000年4月，30岁的矢野浩二怀着演艺梦，在北京参演《永恒的恋人》，从此开始长达16年的中国“北漂”生涯。

矢野浩二演过《走向共和》里的明治天皇，也演过《东风雨》《战神》中的中共地下党员，不过，让中国观众印象最深的，还是诸多抗日题材的电视剧，如《小兵张嘎》《记忆的证明》里的“日本鬼子”。他的脸最多同时出现在17个频道的黄金时段电视剧中。

“前前后后演过十五六个鬼子。一开始都是那种打打杀杀的脸谱化角色。2010年以后，接的角色变得更有深度和人性化。可能是因为2008年参加了一些综艺节目，让观众觉得原来我这个日本人也蛮好玩的，才改变了我的角色形象。”

十几年来，矢野浩二在中国的演艺事业经常因中日关系的波动而摇摆。“我对中国的感情就是一个词——感谢。北京是我作为演员成长的地方。我妻子是重庆人，我经常去重庆。日本是我的家，中国也是我的家。”凭借努力的演出，矢野浩二成为第一个拿到中国年度最优秀外国艺人奖的日本人。

打开矢野浩二的朋友圈，里面用很标准的中文描述了他近两年的生活轨迹。《樱的亲子盖饭》《新宿SEVEN》《陆王》等几部电视剧正在日本各大电视台热播，而《九州海上牧云记》刚刚在优酷、腾讯等中国几大网络平台开播。

“最近在NHK电视剧和中国导演王学圻的《温柔的子弹》里分别出演了两个日本军人。只要有好的角色，不管在日本还是中国，我还会继续演鬼子。”

回到日本后，矢野浩二签约奥斯卡经纪公司。“没有在中国的演艺经历，就没有我现在的良好状态。因为在中国有了知名度，回到日本才被邀拍戏。同时能在日本和中国演戏，对我来说很幸福。”

有人说，矢野浩二把中国人对日本侵略者的仇恨全背在了他一个人的肩上。因为历史问题，他的言行往往会被放大，在网络上引发口水战。“网上传言说我回日本后被右翼打死，当然是假的。其实，在日本没那么多人认识我，日本人在街上看到明星也很少打招呼”，矢野浩二坦言，“我热爱中国，愿意成为日中两国增进了解的桥梁。” “我们娱乐圈人能做的，就是让大家互相了解对方发生的新鲜事，促进民间的感情，所以我常常在微博和博客上写些中国有趣好玩的事。”

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 07 版）

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