世界迎来“中国浪潮”（五洲茶亭）

5年前，我采访了一个年轻人。当时他从乡下到北京打工，收旧货，就算每月只挣1500块钱，还要寄回家一半。他说他最大的梦想是蹬着板儿车，带着姑娘，到纽约时报广场转转。

在从波士顿回北京的飞机上，我碰到了一位美国老人。他一直在用流利的中文对“一带一路”倡议大加赞叹。到北京后，我和家人送他到酒店，他一路走在前面紧紧跟着我父亲，还不忘回头狡黠地对我说：哎，你知道小平同志在长征中做了些什么吗？我现在就像他一样，“跟着走”！后来，我对他专访，他说他特别希望能有更多的外国人，特别是外国年轻人，到中国来看看。

这俩人都是“80后”，一个年纪轻轻，特别想到世界上转转，一个耄耋之年，仍不辞辛苦到中国来“跟着走”。在这5年里，那个年轻人选择辞职创业，利用互联网平台成功地把家乡的农产品卖到了“一带一路”沿线国家，实现了板儿车上的“速度与激情”。而那位老人，已经87岁，前一阵儿又来到了中国，他叫傅高义，是哈佛大学教授，《邓小平时代》作者。

这俩人似乎毫不相干，没有任何联系，但其实每个人的命运和抉择都镌刻着时代的烙印。中国板儿车青年、美国大牌教授，他们相会于中国与世界深度互动的时代大潮中，并产生了一种奇妙的结合。他们共同讲述了一个故事，那就是，中国，正在阔步走向世界，而世界，也在加速靠拢中国。

2015年，我接到全额奖学金到哈佛大学攻读硕士。两年里，从潘基文到希拉里，从马英九到小布什，我抓住一切机会采访提问。为了陶冶同学们的情操，我还成立了一个哈佛茶社。在学校，我发现很多同学都会说，“你好，谢谢，支付宝”，很多人都用着像韩国版微信、印度版淘宝这样复制我们的另类“中国制造”。

有人称世界迎来了“中国浪潮”。的确，当今世界比以往历史上任何时期都更靠近中国，但我们更应该脚踏实地。要知道我们是从“漏舟之中”的危局中站起来的，是从“一穷二白”的起点上富起来的，是从“开除球籍”的边缘强起来的。从过去跟着别人走，到现在别人跟着走，这一路艰难，我们应当铭记。

有人问，身为记者，在这个时代你们能做些什么？当今中国正经历着历史上最为宏大而独特的实践创新，这是一个需要思想并能产生中国特色思想的时代，这是一个需要声音并能产生强有力声音的时代。同时，这也是一个需要记者并能产生伟大记者的时代。在这个时代，我坚信我的同仁们仍有理想，从而能让世界看到中国的担当，让政策制定者看到努力的方向，让人民始终拥有对美好生活的向往。

2017年6月，毕业后第三天我就回到了北京。有人问我为什么如此急切？我说，我已经错过祖国这列“复兴号”近两年的疾驰，不能再忍受多一秒的煎熬与惆怅。我还说，祖国有我在美国从未见过的样子，一个属于未来的样子，因为这里有那么多心怀梦想的年轻人，还有我们共同写就的盛世华章！

（作者为人民日报记者，本文根据其在首都女记协“女记者眼中的新时代”中的演讲有所删节）

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 07 版）

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