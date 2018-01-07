海 涅

上世纪80年代的中学语文课本，曾选取海涅的诗《西里西亚纺织工人》，那凶猛强悍的诗句令人难忘：“德意志，我们在织你的尸布/我们织进去三重的诅咒。”但是，例如“乘着歌声的翅膀/心爱的人/我带你飞翔/去到恒河的岸旁/……”这样美好温暖的诗，也出自海涅笔下。

1797年12月13日，海涅出生在莱茵河畔杜赛尔多夫一个犹太商人家庭。中学毕业后，海涅遵从父亲的愿望，去银行做学徒。后来，他的富商叔叔开办了家布店让他经营。但海涅根本无意经商，加上单相思地爱上了堂妹，叔叔便赶紧出资让他去大学学习法律，他却又把更多时间花在了文学和哲学上。

1825年，海涅获得法学博士学位。1831年，他前往巴黎，为自己的作品搜集新素材，也在德国和法国的报社担任通讯员。最初，他并未计划永久定居法国，但1835年德意志联邦议会颁布决议，全面禁止海涅和青年德意志作家的作品出版，促使他决定定居巴黎。

海涅晚年饱受病痛折磨，从1848年起瘫痪在床。他的最后8年，是在“床褥墓穴”中度过的。但是，身患重病的海涅仍笔耕不辍、嬉笑怒骂。他在巴黎家中的床上，写出了最真实、最勇敢、最辛辣、最光辉夺目的诗歌。1856年2月17日，海涅在巴黎去世。

他既是最后一位浪漫诗人，又是浪漫诗歌的掘墓人

“海涅告诉我什么是诗歌的极致……他运用德语如此炉火纯青！”

——尼采

作为文学家的海涅，凭借杰出的诗歌、游记和政论理论文章，在德国文学史上占据重要一席。如他所说，《诗歌集》《游记集》和《罗曼采罗》是支撑他声誉的三根柱石。1827年出版的《诗歌集》是海涅最成功的作品，他在世时就发行了13版，被译成20多种语言，使海涅不仅在德国家喻户晓，还成为19世纪国际上最为著名的德语作家。他的诗歌，甚至赋予德语一种轻松的气质。直到今日，也没有哪位德语作家的诗歌像海涅那样被翻译成如此多的语言，被谱曲、被广泛传唱，例如《罗蕾莱》《乘着歌声的翅膀》等，在中国也是耳熟能详。

海涅的早期诗歌，尤其是《诗歌集》的前两部分《青春的烦恼》和《抒情的插曲》，明显具有晚期浪漫文学特色，无论主题还是形式，都与浪漫派推崇的民间诗歌非常接近。因此，《诗歌集》曾被误认为是浪漫主义文学诗歌的巅峰之作。

海涅曾说过，他的诗歌创作灵感来自民歌，模仿民歌中的浪漫诗歌。但是，海涅更强调：“在我的诗歌中，只有形式具有一定的民歌风格，而内容则具有社会意义。”在借鉴和模仿的外衣下，海涅笔下的诗歌具有现代性：对幸福爱情的向往、对逝去爱情的哀叹和对自然美景的描写，都是伏笔，恰恰是为了揭露其虚幻；民歌风格的简单、朴素、真挚，都是精心设计的圈套，诗人利用这些自浪漫主义文学以来众所周知的表达方式和素材，恰恰是为了对其进行嘲讽。所以，海涅既是最后一位浪漫诗人，又是浪漫诗歌的掘墓人。正如他自己所说：“德国人古老的抒情诗派随我而终，同时，新的诗派，现代德国抒情诗派又由我而始。”

对德国的爱恨交织使他大部分作品具有批判性和战斗性

“战斗开始时/我奋勇当先/走在队伍的最前列。”

——海涅

海涅的犹太人身份和政治态度，使他一生饱受反犹主义者和民族主义者的诋毁和攻击。这种经历，极大地影响了他的创作，令其大部分作品呈现出强悍的批判性和战斗性。

最典型的例子就是他的政治讽刺诗《德国——一个冬天的童话》。1843年秋天，在流亡巴黎13年后，海涅回到故乡。他在德国之行中看到，七月革命没有给德国带来丝毫变化。失望之余，诗人以讽刺的笔调，批判了德国政治上的落后，把36个德意志邦国比作36个令人作呕的粪坑。

诗歌成为海涅的武器，他在作品中对德国进行讽刺、嘲弄和攻击。然而，掩藏在这痛恨之下的，却是海涅对德国无法割舍的赤诚的爱。身为犹太人，他从小接受的是德语文化教育，受德国文化熏陶，又用德语写作。他的性格，是生于斯长于斯的德国塑造的。正是诗人对德国这种爱恨交织的感情，使他在流亡期间感到倍受惩罚：他成了一个无国可归的人。于是，他将对德国的爱以一种讽刺、仇恨的形式宣泄出来。在出版前言中，海涅写道：“你们放心吧，我跟你们同样热爱祖国。为了这种爱，我在流亡中度过13年的生命，也正是为了这种爱，我又要回到流亡中。”

作为最重要的德语散文家和记者，海涅的文化评论开辟了一种全新的批评风格：不以系统客观的介绍和评判为主，而以完全主观的个人印象和感受见长。海涅移居巴黎后，撰写了大量文章，向德国读者介绍法国的政治、社会和文化生活。同时，他也应法国杂志之邀，撰文向法国读者介绍德国的文化、文学、哲学和宗教，其中针对法国女作家德·斯太尔夫人的《德意志论》而写的《论浪漫派》，尤其能代表海涅的风格。

在《论浪漫派》中，海涅对德国浪漫主义文学进行了彻底批判。他眼中的浪漫派文学“就是中世纪文艺的复活”，“是一朵从基督的鲜血里萌生出来的苦难之花。这是一朵稀奇古怪，色彩刺目的花儿……”他用讽刺漫画的笔法，对浪漫派文学代表人物的特点进行了生动夸张却一语中的的描写：“诺瓦利斯的作品所呈现的玫瑰色泽，是痨疾的红晕；霍夫曼《幻想小品》中燃烧的紫焰，是发高烧上火。” 所以，“判断他们的作品不是批评家的事，而是医生的事。”

诗人不仅生前四面受敌，身后依然饱受非议。在德国，从19世纪到20世纪，几次建立海涅塑像的提议都曾引起巨大争议。然而，海涅似乎早就预料到这一切，在德语文学史上极度自信的他说：“我从不在意我作为诗人的声望，至于人们是赞扬还是抨击我的诗歌，我都无所谓。但是，你们要在我的棺木上放一把剑；因为，我是人类解放战争中一名忠实的士兵。”

人物速写、制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 07 版）

(责编：袁勃、王吉全)